Voilà des années que sont pointées du doigt les difficultés qu'ont les jeunes issus du centre de formation parisien à gratter du temps de jeu avec le groupe professionnel. En témoignent les cas de Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Moussa Diaby... pour ne citer qu'eux. D'après les informations de RMC Sport , sous l'impulsion de Luis Campos, Paris aimerait solutionner le problème.

Le nouveau "conseiller du football" compterait créer dès la saison prochaine une passerelle entre les plus jeunes et l'effectif professionnel. En plus des jeunes qui s'entraîneront quotidiennement avec les pros, un "groupe élite" verra le jour. Composé de sept à huit joueur qui se démarquent parmi les jeunes mais encore trop juste pour aspirer à évoluer plus haut, cette cellule s'entraînera une fois par semaine avec le staff technique. Le but ? Permettre au futur entraîneur du club de la capitale de mieux connaître le réservoir à sa disposition.

