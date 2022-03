Le stade Bollaert-Delelis, qui était plein à craquer samedi lors de la victoire contre Clermont (3-1), a célébré son piston droit Jonathan Clauss, appelé jeudi en équipe de France par Didier Deschamps pour la première fois. Avant la rencontre, les quelque 36 000 supporters lensois ont réservé une vibrante standing ovation et un tonnerre d'applaudissements à Clauss, le joueur le plus acclamé lors de l'annonce de la composition du RCL.

Durant la rencontre, le public a plusieurs fois scandé le nom du défenseur de 29 ans, arrivé à Lens à l'été 2020 en provenance de Bielefeld (D2 allemande). Après la victoire qui a permis aux Sang et Or de se replacer dans la course aux places européennes, c'est le natif de Strasbourg qui a pris le micro pour lancer la traditionnelle chanson entonnée par les supporters après chaque succès.

Premier Lensois chez les Bleus depuis 2006

Le joueur avait appris sa sélection jeudi au centre d'entraînement du RCL en compagnie de ses coéquipiers et du staff, qui l'avaient copieusement arrosé et félicité, selon une vidéo publiée par le club artésien où l'on voyait également le joueur verser quelques larmes de joie. Le RCL n'avait plus eu de joueur appelé en Bleu depuis la participation au Mondial 2006 du milieu Alou Diarra, aujourd'hui adjoint de l'entraîneur Franck Haise.

A huit mois du Mondial 2022 au Qatar, Deschamps a convoqué deux novices pour affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, les 25 et 29 mars à Marseille et Lille : l'attaquant Christopher Nkunku (Leipzig) et donc Jonathan Clauss. "Ce sont deux joueurs performants avec leur club, qui auraient pu être amenés à être là avant", s'était justifié le sélectionneur, désireux d'utiliser une rare fenêtre sans match officiel. "Je considère que c'était le moment de les voir pour avoir un peu plus de réponses par rapport aux choix définitifs", avait poursuivi Deschamps devant la presse.

