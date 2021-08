L’Angers SCO de Gérald Baticle a marqué les esprits ce dimanche. Grâce à un match absolument maîtrisé dans tous les compartiments du jeu, les coéquipiers d’Angelo Fulgini et de Paul Bernardoni ont écrasé l’Olympique Lyonnais au stade Raymond-Kopa, dans le cadre de la seconde journée de Ligue 1 (3-0). Les Gones de Peter Bosz semblent au fond du trou, alors que nous ne sommes qu’à la moitié du mois d’août. Le jeune ailier franco-anglais Mohamed-Ali Cho (17 ans) a réalisé une prestation de très haut niveau.

Ligue 1 Paqueta - Guimaraes : l'OL s'appuie sur sa doublette "do Brasil" IL Y A 15 HEURES

C'était le Mohamed-Ali Show !

Baticle et son président Saïd Chabane affichaient un large sourire à la fin de la rencontre : on peut aisément les comprendre. Les Scoïstes ont fait voler en éclat l’édifice lyonnais, qui semble avoir bien du mal à intégrer les directives du nouveau contremaître néerlandais Peter Bosz. Tout est allé de travers, de guinguois pour les Gones cette après-midi dans le Maine-et-Loire : ils ont été dépassés physiquement, techniquement et tactiquement. Le triste symbole de tout cela étant forcément le défenseur brésilien Marcelo. Averti en première période pour un tacle absolument évitable sur Mohamed-Ali Cho (36e), buteur contre son camp sur un long ballon anodin peu après la pause (53e) et étrangement absent des débats quand il a fallu remobiliser les troupes, l’ancien défenseur du Besiktas a sombré. Il a aussi flirté avec l’exclusion tout au long du second acte. Le second carton jaune, c’est Maxwell Cornet qui l’a pris, déposé par une énième accélération de Cho et contraint au tirage de maillot (65e).

Mais il ne faut pas occulter le très grand match réalisé par l’équipe locale. Cho aura posé énormément de problèmes à l’arrière-garde rhodanienne, puisqu’il a causé pas moins de 3 cartons jaunes (!) dans cette rencontre. Jimmy Cabot, auteur d’une très bonne préparation, l’a confirmée en réalisant deux passes décisives : une pour Sofiane Boufal et une autre pour le jeune Azzedine Ounahi (21 ans, arrivé cet été d’Avranches, club de National 1). Pour son premier match dans l’élite et son quatrième ballon de la rencontre, Ounahi s’est offert le but du 3-0 (77').

Si le club d’Angelo Fulgini n’est pas trop dépouillé lors de cette intersaison, il sera une des formations à suivre lors de cet exercice. Le coach du SCO Gérald Baticle, adjoint de Rudi Garcia à Lyon la saison dernière, devient le premier entraîneur de l’histoire du club à débuter sa carrière à ce poste par deux victoires. Du côté de l’OL, Peter Bosz va-t-il devoir commencer à s’inquiéter ? Et si c’est le cas, comment Jean-Michel Aulas encaissera-t-il un nouvel échec de Juninho, son directeur sportif, dans le choix de l’entraîneur ? Autant de questions que l’Olympique Lyonnais va devoir balayer au plus vite avant d’accueillir le Clermont Foot au Groupama Stadium, dimanche prochain. Le SCO se déplacera le même jour à Bordeaux.

Ligue 1 Messi, une bonne nouvelle (aussi) pour la L1 ? "Je n'ai pas envie que ça devienne Disneyland" 11/08/2021 À 11:37