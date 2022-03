Très gros coup pour le Stade Rennais. Dans une rencontre pour les places européennes, ce dimanche au Groupama Stadium, les Bretons ont surclassé l’Olympique Lyonnais avec la manière, sur un score fleuve (2-4). Benjamin Bourigeaud (10e), Baptiste Santamaria (13e), Lovro Majer (46e) et Martin Terrier (49e) ont assommé l’équipe de Peter Bosz, dont la réaction, si elle a existé - buts d'Hamari Traoré contre son camp (58e) et Moussa Dembélé (81e) -, fut insuffisante pour revenir au score. Au classement, Rennes prend provisoirement la troisième place, deux points devant l’OM, qui affronte Brest ce soir. L’OL reste scotché au dixième rang, à huit unités de son adversaire du jour.

En novembre, le match aller avait déjà vu les Rennais martyriser la défense rhodanienne (4-1) au Roazhon Park. Il en fut de même ce dimanche. Les hommes de Bruno Génésio, de retour dans son ancien stade, ont démarré la rencontre tambour battant. Asphyxiés, les Lyonnais ont subi les assauts répétés des visiteurs, légitimement récompensés par l’ouverture du score de Benjamin Bourigeaud, bien servi par Gaëtan Laborde (0-1, 10e). Trois minutes plus tard, la frappe de Baptiste Santamaria, déviée par Paqueta, finissait également au fond des filets (0-2, 13e).

L’OL lâché dans la course au podium ?

Quelques jours après un match référence à Porto (victoire 0-1), en 8e de finale aller de Ligue Europa, l’OL n’a jamais vraiment semblé dans le coup. Même lorsque Rennes a reculé, pour laisser le ballon aux Gones, ces derniers n’ont jamais vraiment su accélérer pour bousculer leurs adversaires. Pire : ils ont été enfoncés par une erreur d’Anthony Lopes, déjà proche d’un but casquette un peu plus tôt (41e). Une passe mal ajustée du portier lyonnais a permis à Laborde de récupérer le ballon, et finalement à Majer de convertir l’offrande (45+2e).

Pas rassasiés, les Bretons ont poursuivi leurs efforts après la pause. Face aux boulevards laissés par l’OL dans sa moitié de terrain, Martin Terrier, très actif, a eu toute la liberté d’expédier une magnifique frappe dans la lucarne de Lopes (49e). La réduction de l’écart, avec un but contre son camp d’Hamari Traoré consécutif a une tête de Toko Ekambi (58e), aurait pu relancer les Gones. Mais ceux-ci n’ont jamais mis l’énergie ou la folie nécessaire pour recoller, y compris après le penalty transformé par Dembélé (81e), provoqué par une mauvaise intervention d’Alfred Gomis.

Les Rennais, eux, sont restés bien en place, conscients de l’assise dont ils disposaient encore. Une des composantes d’une prestation aboutie, essentielle dans la course au podium. Une course dans laquelle l’OL, une nouvelle fois battu par un concurrent direct, aura de plus en plus de mal à figurer.

