Quelle semaine chez les Sang et Or ! Depuis le 5 novembre 2021 et une victoire à domicile contre Troyes, le Racing Club de Lens n’avait plus gagné de match dans cette Ligue 1 2021-2022. La mauvaise passe est désormais terminée après ce succès acquis contre le Stade Rennais, concurrent direct pour la qualification en coupe d’Europe grâce à un but de Wesley Saïd formé à… Rennes (1-0). Après leur qualification en huitièmes de finale de la coupe de France acquise contre le LOSC, les Lensois montent provisoirement à la sixième place du championnat.

