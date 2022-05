Auteur d'une nouvelle saison de haute volée avec le Racing Club de Lens, Franck Haise va continuer l'aventure dans le nord de la France. Quelques heures après avoir déjà affirmé qu'il serait encore l'entraîneur du club lensois la saison prochaine, le technicien de 51 ans a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2025 avec les Sang et Or.

Arrivé en 2017 à Lens après un passage par Lorient, le Normand a été installé à la tête de l'équipe première depuis le 25 février 2020 et a redonné un sacré allant au RCL. Ce nouveau bail est comme un soulagement pour lui. "Cette prolongation va au-delà d’une signature, c’est la poursuite d’une aventure sportive et humaine dans laquelle je m’épanouis. Je remercie les dirigeants du Racing pour leur confiance totale et constante", s'est-il félicité dans un communiqué.

Satisfaction partagé par Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif du club artésien. "Franck est un pilier de notre projet sportif. Il réalise au quotidien un travail d’immense qualité avec l’ensemble du staff professionnel. Son implication dans le projet du club est totale. Nous travaillons main dans la main. Nous croyons dans la stabilité. C’est pourquoi nous démarrons ensemble ce cycle de trois ans qui doit encore permettre au Racing Club de Lens d’avancer."

De nombreux mouvements à venir

Septième de Ligue 1 cette saison, une nouvelle fois aux portes de l'Europe, le RC Lens devrait revenir avec le plein d'ambitions lors du prochain exercice. Franck Haise prolongé, il devrait y avoir de nombreux mouvements au sein du club nordiste. Le staff devrait en effet être remodelé avec quelques petits changements. L'Equipe annonce notamment une arrivée probable du tout jeune retraité Yannick Cahuzac dans l'équipe technique de Franck Haise.

La cellule de recrutement est également à pied d'oeuvre depuis plusieurs semaines voire mois notamment pour pallier les éventuels départs de Cheick Doucouré, Jonathan Clauss et Seko Fofana, pistés un peu partout en Europe. Arnaud Kalimuendo va lui retourner au PSG et ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. L'été s'annonce, lui-aussi, très animé du côté de Bollaert.

