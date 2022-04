Rien ne semble pouvoir arrêter la dynamique lensoise en cette fin de saison. Après deux victoires d’affilée contre Nice (3-0) et Lille (2-1), deux concurrents directs à la course à l’Europe, les Artésiens ont enchaîné (2-0) et réalisé la passe de trois contre des Montpelliérains sans Téji Savanier ni Jordan Ferri au coup d’envoi. Une opposition héraultaise en roue libre qui, déjà presque assurée de son maintien, n’a pas réussi à inverser la tendance actuelle avec un cinquième match sans victoire.

Sur une accélération et un exploit individuel de David Pereira Da Costa (37e) dans la surface, le collectif lensois a fait la différence en première période, avant de voir Ignatius Ganago (75e) porter l’estocade de la tête. Un coup parfait pour les Sang et Or à cinq journées de la fin du championnat et dans un match dominé sans véritable difficulté. Les Lensois reviennent à trois points du podium et conservent toutes leurs chances d’accrocher un ticket européen qui les fuit depuis la saison 2007-2008.

