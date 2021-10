Les clubs de Lens, Lille et Marseille ont été sanctionnés mercredi d'un retrait d'un point avec sursis par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, après les incidents ayant marqué les matches Lens-Lille et Angers-Marseille. Angers a de son côté été sanctionné de deux matches à huis clos pour sa tribune Coubertin, dont un avec sursis. Le match ferme a déjà été purgé. Le SCO a également reçu une amende de 20.000 euros.

Pour Lens, le LOSC et l'OM, le retrait de point avec sursis s'accompagne de mesures supplémentaires. Lens a été sanctionné de deux matches à huis clos total, déjà purgés. Lille et Marseille voient leurs parcages visiteurs fermés lors des matches disputés à l'extérieur jusqu'au 31 décembre 2021. Ces sanctions interviennent après des débordements en tribune lors du derby Lens-Lille du 18 septembre et lors du match Angers-OM du 22 septembre.

"Cela me paraît très sévère, tant le retrait de point avec sursis que l'interdiction de déplacement pour nos supporters, surtout pour un match qui est allé à son terme et lors duquel auquel blessé n'a été enregistré", a déclaré à l'AFP Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM.

(Avec AFP)

