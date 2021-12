Trois matches de rang sans victoire dont deux matches nuls consécutifs : Lens a marqué le pas ces dernières semaines, avant la réception du Paris Saint-Germain samedi soir. Certains joueurs auraient pu perdre confiance, certains coaches auraient privilégié la carte de la prudence face au leader du championnat. Mais Lens n'est décidément pas une équipe comme une autre. Et les Sang-et-Or ont décroché un match nul (1-1) plus que mérité face au PSG , qui aurait même pu être une victoire sans l'égalisation de Georginio Wijnaldum dans les dernières secondes.

Une prestation de haute volée – 18 tirs dont 7 cadrés – récompensée par l'ouverture du score de Seko Fofana, fêtée par un public de Bollaert en fusion du début à la fin. Et saluée par des Parisiens plus conquis par leur adversaire du soir que peinés par leur prestation collective encore bien pauvre. "Lens est une équipe qui joue de façon très particulière et que j'aime beaucoup, car elle a beaucoup de courage, a tout de suite reconnu Marco Verratti au micro de Canal+. Ça fait du bien des matches comme ça, c'était un match un peu à l'anglaise, avec beaucoup d'occasions. C'était intense".

Une équipe très difficile à affronter

Le milieu de terrain italien a donc, visiblement, pris beaucoup de plaisir sur la pelouse samedi, comme tous les supporters au stade, et les téléspectateurs devant leur écran. Mais était-ce aussi le cas de Mauricio Pochettino, qui a changé de système plusieurs fois durant la rencontre, et dont la position sera encore fragilisée dans les prochains jours ? "Lens est une très bonne équipe, physique. Ils nous ont fait souffrir. Le match nul est un résultat juste, a réagi l'entraîneur argentin. Si je suis déçu de la prestation ? Non, venir ici était difficile. On doit donner du crédit à Lens, j'aime cette équipe, ils jouent très bien, ils sont très forts. L'intensité du match était difficile à gérer. C'est une équipe très difficile à affronter".

Si les conférences de presse et réactions de Pochettino paraissent souvent plates, voilà des propos qui auront, là aussi, de quoi flatter les Lensois. "On a réalisé un grand match", a plus brièvement reconnu Arnaud Kalimuendo, alors que Seko Fofana a affiché plus d'amertume quant au résultat final, étant donné les nombreuses balles de break manquées par les locaux. "Il y a énormément de déception, on avait le match entre les mains. On est déçus, on avait que deux minutes à tenir". Les Sang-et-Or sont décidément plus doués pour donner du plaisir que pour se jeter des fleurs.

