Alain Roche et les Girondins, c'est fini. Directeur sportif du club depuis un peu plus d'un an, l'ancien joueur bordelais a trouvé un accord avec le club pour mettre fin à sa mission. Roche, 53 ans, avait été recruté l'été dernier par l'ancienne direction américaine du club au scapulaire en remplacement de l'Espagnol Eduardo Macia. Il avait quitté un poste de consultant à Canal+ pour rejoindre le président Frédéric Longuépée et l'entraîneur Jean-Louis Gasset qu'il avait côtoyés au Paris Saint-Germain quand il en était dirigeant.

Durant la saison écoulée, faute de moyens, l'ancien défenseur formé à Bordeaux - il a aussi joué à Marseille, Auxerre, Paris et à Valence en Espagne - n'avait pu imposer sa patte alors que le propriétaire King Street souhaitait se désengager. Avec l'arrivée cet été de Gerard Lopez, qui a repris le club bordelais au bord du redressement judiciaire, puis celle du Portugais Admar Lopes pour s'occuper du sportif, Roche n'avait plus de responsabilités au sein des Girondins.

Ligue 1 Un petit miracle pour Bordeaux, de gros regrets pour Rennes 26/09/2021 À 12:49

Ligue 1 Un gros potentiel mais un rendement intermittent : à Rennes, l'attaque en question 25/09/2021 À 21:40