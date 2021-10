Les supporters du LOSC auront l'interdiction d'accéder au stade de Clermont et à ses abords samedi à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1, a-t-on appris mercredi auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Après des débordements en tribune lors du derby Lens-Lille le 18 septembre, les deux clubs avaient écopé de sanctions de la Ligue professionnelle de football, notamment la fermeture pour les Lillois de leurs parcages visiteurs lors des matches disputés à l'extérieur jusqu'au 31 décembre 2021.

Un arrêté préfectoral, daté de mardi, précise que le Clermont Foot 63 a "détecté plusieurs réservations de billets suspectes par leur origine géographique extradépartementale laissant à penser que certains supporters, y compris violents, envisagent de contourner les sanctions prises par la Ligue". Les supporters du LOSC seront interdits d'accès à l'enceinte du stade Gabriel-Montpied, ainsi que dans les rues adjacentes, samedi entre 14h et 22h. Les contrevenants s'exposent à une peine de six mois de prison et 30.000 euros d'amende, précise l'arrêté.

Ligue 1 La L1 ne veut pas de la Coupe du monde tous les deux ans IL Y A 5 HEURES

La possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et de tout objet pouvant être utilisé comme projectile ou pouvant constituer une arme sont également prohibés dans ce périmètre. "Les forces de sécurité intérieure seront mobilisées afin de veiller au respect des règles ainsi établies, en lien avec le club Clermont Foot 63", ajoute mercredi dans un communiqué la préfecture, appelant "chacun à la responsabilité pour que cet évènement se déroule dans un esprit sportif". "Le LOSC remercie d'avance ses supporters pour le respect de ces mesures", a réagi le club lillois sur son site internet.

“Les Bleus n’aiment pas le confort, ils ont besoin d’être bousculés”

Ligue 1 Un "boxing day" à la française : La LFP lève le voile sur le calendrier de la saison prochaine IL Y A 6 HEURES