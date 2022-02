Les Tops

Le PSG toujours plus renversant

Comme lors du match aller face à Saint-Etienne, Paris a été mené par les Verts samedi soir. Mais comme à l'aller, et comme très souvent cette saison, les Parisiens ont renversé la tendance (3-1) . C'est même la sixième fois cette saison que le PSG s'impose après avoir concédé le premier but, égalant au passage le record du nombre d'occurrences d'un tel phénomène sur une même saison de Ligue 1 depuis 25 ans. Les partenaires d'un Kylian Mbappé toujours plus grand avec le club parisien ont d'ailleurs pris 21 points cette saison après avoir été menés, sans compter la phase de poules de Ligue des champions. Un mental de champion, à n'en pas douter.

Benitez a tout bloqué

Expected Goals - dans tout le championnat de France. Après Alban Lafont la semaine passée, un autre portier de Ligue 1 a sorti le grand jeu ce week-end. Si Nice a rapporté le point du nul de La Meinau samedi , les Aiglons le doivent surtout et presque uniquement à leur portier argentin. Walter Benitez a (encore) été énorme dans la cage niçoise, écoeurant les attaquants alsaciens à coup de doubles parades et de sorties bien senties. Dans un match où Nice a joué toute une mi-temps à 10, et pendant lequel la tension était plus que palpable , le dernier rempart des Azuréens a encore montré toute son importance, notamment dans ses duels avec Ludovic Ajorque puis Habib Diallo. Cette saison, l'Argentin est le gardien qui empêche le plus de buts "espérés" - les fameux- dans tout le championnat de France. Après Alban Lafont la semaine passée, un autre portier de Ligue 1 a sorti le grand jeu ce week-end.

La défense de Leicester peut trembler, Rennes est en feu

Futurs adversaires de Leicester en Ligue Europa Conférence, les Bretons ont fait exploser la défense de Montpellier vendredi soir (2-4), finissant avec plus de 3 buts marqués pour la dixième fois de la saison ! Portés par un Martin Terrier efficace, et un Gaëtan Laborde toujours plus décisif contre ses anciennes équipes , les Rennais ont la deuxième meilleure attaque du championnat de France avec 51 buts marqués, à seulement cinq unités du PSG et de ses stars offensives à la pelle. Il faut remonter à 1966 pour retrouver trace d'une saison où le SRFC avait franchi la barre de la cinquantaine de buts après 26 journées. Symbole qu'il se passe quelque chose cette année avec l'équipe de Bruno Génésio.

Jardim, sauveur du LOSC

La lecture de son match aurait pu être toute autre si M. Turpin et ses collègues n'avaient pas décider d'annuler le but de Lucas Paqueta suite à un dégagement raté. Mais avant cette bourde finalement sans conséquence, Léo Jardim avait réussi un match en tous points excellent. Si le LOSC est reparti de Lyon avec les trois points (0-1), il ne le droit sûrement pas à son inspiration offensive. Et même défensivement, il y a eu des failles, comblées par le portier venu remplacer Ivo Grbic. Jardim face à Lyon c'est huit arrêts. Il y a eu Benitez samedi, il y a Jardim ce dimanche.

Les Flops

Une pluie de cartons rouges

La 26e journée de Ligue 1 a été l'occasion pour les arbitres de distribuer un joli paquet de cartons rouges. Difficile et sans doute impossible de voir un lien entre les six expulsions du weekend mais il semble que les joueurs se tendent un peu à l'approche du sprint final. Si Vincent Pajot a "fait fort" avec un tacle violent par derrière sur Marcus Coco et que Brendan Chardonnet a fait une faute grossière en position d'ultime défenseur, les expulsions Mohamed-Ali Cho et Jean Lucas pour deux cartons jaunes en moins de huit minutes sentent bon la frustration. La palme revient à Nice puisque si Dante a dû quitter le terrain, Justin Kluivert était lui déjà sorti quand il a écopé de son carton rouge, sur le banc.

Le Nantais Marcus Coco, blessé lors de Metz-Nantes en Ligue 1 Crédit: Getty Images

L'OM et le complexe face aux "petits"

Il y a eu la défaite face à Clermont la semaine dernière, il y a le match nul à Troyes (1-1) ce weekend. Par six fois cette saison, l'Olympique de Marseille a affronté des clubs classés au-delà de la 15e place et ne s'est imposé qu'à deux toutes petites reprises. Dans le détail, les coéquipiers de Dimitri Payet ont laissé filer des points face à Bordeaux (2e journée, 2-2), Metz (13e journée, 0-0), Clermont (25e journée, 0-2) et Troyes (26e journée, 1-1). Le tout pour un total de neuf points perdus. Deuxième du championnat, l'OM pourrait être plus confortablement installé sans ces contre-performances largement évitables.

Arek Milik l'attaquant de l'OM Crédit: Imago

Petkovic aurait dû mettre une casquette...

Difficile de tomber sur un gardien de but... quand un but contre son camp est inscrit par le dégagement d'un défenseur sur un autre. Mais en dépit de ce but gag, c'est bien Danijel Petkovic qui a provoqué la défaite du SCO d'Angers dimanche contre Lens (1-2). Alors que son équipe menait de manière méritée, le Monténégrin a d'abord été gêné par le soleil sur un centre dévié anodin, qu'il n'a pas su capter et qui a causé le cafouillage de l'égalisation. Bis repetita trois minutes plus tard, où la lumière rasante du stade Raymond-Kopa n'a pas permis au portier angevin de bien visualiser le ballon sur un centre-tir de Jonathan Clauss. Deux faits de jeu qui coûtent cher au SCO et qui ont mis Petkovic en lumière, même s'il aurait sûrement préféré rester dans l'ombre dimanche.

Danijel Petkovic et les Angevins en détresse après le but "casquette" encaissé par le SCO d'Angers face à Lens Crédit: Imago

Monaco s'est sabordé en huit minutes

Invraisemblable ASM, capable du meilleur comme du pire dans le même match. Dimanche contre Reims (1-2) , les partenaires de Wissam Ben Yedder ont d'abord martyrisé les Champenois, envoyant vague après vague sur le but (bien) gardé par Rajkovic. Mais avec seulement un but d'avance, les Monégasques ont gaspillé des munitions, avant d'inexplicablement craquer dans les dernières minutes, en un temps record. Leur perdition est d'abord venue d'un malheureux CSC inscrit de la tête par Kevin Volland (85e), puis d'un carton rouge évitable de Jean Lucas (89e), avant le coup de grâce sur une dernière action indigne d'un prétendant à l'Europe, où Jakobs puis Vanderson se sont ridiculisés (90+3e). Une aubaine pour les Rémois, un sabordage en bonne et due forme pour le club de la Principauté.

A la 93e minute de Monaco-Reims, Jakobs oublie de jouer le ballon pour se concentrer uniquement sur le joueur. Doumbia en profite, et Reims crucifie Monaco (2-1) au bout du temps additionnel. Crédit: Getty Images

Bordeaux, pas tout de suite pour la fin de série...

Les Girondins pourront se consoler en se disant qu'au moins, ils ont cédé leur place de lanterne rouge du championnat pendant un peu plus de quatre heures. Mais malgré leur match nul obtenu à Clermont (1-1) , les Bordelais restent 20es derrière Troyes qui a fait le même résultat contre Marseille. Mais ils grignotent, puisqu'ils ne sont qu'à un point de sortir de la zone de relégation. Cependant, pour la 26e fois consécutive cette saison en Ligue 1, les hommes de David Guion ont encaissé un but. C'était déjà une première depuis 1960 après 25 journées, mais c'est désormais l'inquiétude d'une saison complète sans le moindre clean sheet qui a de quoi inquiéter les supporters de Bordeaux. La réception de Troyes la semaine prochaine sera absolument capitale, car on le sait, un maintien s'acquiert d'abord grâce à une défense solide.

