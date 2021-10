Olivier Létang est en colère. Et il l'a fait savoir. Furieux de la rechute du LOSC sur la pelouse de Clermont (1-0), samedi, en début de soirée, le président du LOSC a publiquement critiqué ses joueurs après la rencontre. En cause : la prestation d'ensemble, très pauvre, des hommes de Jocelyn Gourvennec.

"On a touché le fond, on a été très mauvais. Quand vous avez une pauvreté individuelle et collective comme on a eu aujourd'hui, vous ne pouvez prétendre à rien au haut niveau", a tonné le dirigeant, plutôt sur la réserve depuis le début de la saison concernant les résultats irréguliers des Dogues. "Les garçons n'ont pas fait le nécessaire pour qu'on ramène au moins un point. C'est une victoire méritée de Clermont".

Létang veut une "réaction" contre Séville

Battu après trois victoires de rang en L1, le champion de France, toujours 8e du classement en attendant les autres résultats de la 10e journée, va recevoir le Séville FC en Ligue des champions mercredi prochain dans des circonstances compliquées. Les Nordistes attendent toujours leur première victoire après un nul et une défaite contre Wolfsburg et le FC Salzburg.

"Il faut revenir très vite dès mercredi, on attend une réaction", a insisté le président du LOSC. "On a une double confrontation contre Séville, qui est probablement la meilleure équipe du groupe". Quant à l'impact de la trêve internationale, Létang a refusé de lui donner trop d'importance. "On peut le regretter, mais il ne faut pas se cacher derrière ça".

