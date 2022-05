Ligue des champions : Monaco a la main, Rennes doit espérer un coup du sort

Le point sur le classement :

2. Monaco : 68 pts +25

3. Marseille : 68 pts, +21

4. Rennes : 65 pts, +42

Le PSG étant déjà champion depuis quelques semaines maintenant, il reste une place à ne pas manquer dans le haut du tableau durant cette dernière journée : le deuxième strapontin, qui offre un ticket direct pour la phase de groupes de Ligue des champions. Et ce samedi, la lutte s'annonce palpitante même si Monaco a pris une option dans cette quête, grâce à sa série dingue de victoires en L1 (neuf). Avant la dernière journée, l'ASM vient ainsi de récupérer le statut de dauphin du PSG grâce à une meilleure différence de buts sur Marseille, qui a chuté à Rennes samedi dernier (2-0). Mais rien n'est encore acté.

L'OM (3e) peut encore espérer. Et Rennes (4e) aussi. Le club de l'insatiable Wissam Ben Yedder, qui se rend à Lens ce samedi, a cependant les cartes en main. Il restera deuxième s'il s'impose dans le Nord. Tout en gardant une meilleure différence de buts sur Marseille. Troisième, l'OM, qui accueille Strasbourg, doit de son côté faire mieux que l'ASM pour ne pas voir ses rêves d'accès direct à la C1 s'assombrir. Ou essayer de remonter ses quatre unités de retard en terme de différence de buts si Phocéens et Monégasques l'emportent... Ce qui s'annonce compliqué.

S'ils sont les mieux placés, Monaco et Marseille ne sont donc cependant pas les seuls à rêver de C1. Un dernier club peut également encore y croire : le Stade Rennais. Forts de leur différence de buts impressionnante (+42), les Bretons, qui vont à Lille, peuvent encore finir deuxième ou de manière plus réaliste sur la dernière marche podium avec ce billet pour le tour préliminaire de la C1. Pour cela, ils vont devoir s'imposer tout en croisant les doigts pour que Monaco et/ou Marseille s'inclinent en même temps.

Les matches concernés :

Lens - Monaco

Lille - Rennes

Marseille - Strasbourg

Aurelien Tchouameni avec Matteo Guendouzi lors de Marseille - Monaco en mars Crédit: Getty Images

L'autre course à l'Europe avec la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence

Le point sur le classement :

4. Rennes : 65 pts, +42

5. Strasbourg : 63 pts, +21

6. Nice : 63 pts, +15

7. Lens : 61 pts, + 14

Loin des rêves de C1 et de ses millions d'euros à récupérer qui peuvent changer la vie d'un club, il y a deux places à prendre pour s'offrir des voyages en Europe l'année prochaine : la quatrième, qui expédie l'heureux élu en phase de groupes de la Ligue Europa, et la cinquième, qui offre un accès en barrages de la Ligue Europa Conférence. Si les Bretons espèrent autre chose avec la C1 dans un coin de leur tête, le Stade Rennais est en position de force pour accompagner en Ligue Europa son voisin Nantes, vainqueur de la Coupe de France. Mais Strasbourg et Nice sont en embuscade pour profiter du moindre faux-pas rennais. Ce n'est cependant pas gagné.

Strasbourg va devoir s'imposer à Marseille pour cela. Et Nice, qui se déplace à Reims, doit se remettre la tête à l'endroit après des derniers jours marqués par sa finale perdue de Coupe de France et sa défaite contre Lille (1-3). Pas une mince affaire donc pour les Alsaciens et les Azuréens.

Derrière, Lens n'a lui pas dit son dernier mot pour la cinquième place. Mais pour retrouver l'Europe et disputer les barrages de la Ligue Europa Conférence, les Sang et Or, qui restent sur cinq succès sur leurs sept derniers matches, sont dans l'obligation de l'emporter face à l'ogre monégasque tout en comptant sur un revers des Strasbourgeois (qui possèdent une différence de buts bien plus confortable) et une nouvelle contre-performance des Niçois.

Les matches concernés :

Reims - Nice

Lovro Majer (Rennes) a inscrit un but face à Saint-Étienne, samedi 30 avril 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Le maintien : Qui avec Bordeaux ?

Le point sur le classement :

18. Metz : 31 pts, -29

19. Saint-Etienne : 31 pts, -35

20. Bordeaux : 28 pts, -41

Lorient (17e avec 35 points) s'est évité une dernière journée à suspense. Ils ne sont désormais plus que trois à trembler : Bordeaux, Saint-Etienne et Metz. Avec un but ultime pour ces trois clubs : finir 18e pour s'offrir le droit d'y croire encore et de disputer le barrage contre un club de Ligue 2. Les deux dernières places expédient en effet leurs représentants en L2, sans possibilité de se rattraper cette fois-ci. Et c'est Bordeaux qui est dans la position la plus inconfortable.

Bon dernier de l'élite, le club aquitain aurait besoin d'un miracle pour se sauver : l'emporter à Brest tout en espérant des défaites des Lorrains et des Verts. Mais les Girondins ont aussi besoin lors de cette dernière journée de remonter leur différentiel de buts par rapport à Metz (+12) et Sainté (+6). Une mission impossible en clair.

Pour Metz, la tâche n'est pas évidente non plus. Les Lorrains se frottent au Paris SG samedi. Et si les Parisiens n'ont plus rien à jouer, les Grenats devront au moins ramener du Parc des Princes le même nombre de points que Saint-Étienne, qui se rend à Nantes. Sinon, ce sont les Verts qui joueront leur maintien en barrages.

Les matches concernés :

Nantes - Saint-Etienne

PSG - Metz

Brest - Bordeaux

