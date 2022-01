L'information est à peine révélée qu'elle est déjà confirmée. L'Equipe dévoilait ce samedi matin l'intérêt du LOSC pour Hatem Ben Arfa et sa volnté de lui faire signer un contrat court, jusqu'en juin prochain. Olivier Létang, le président du club, a confirmé samedi en conférence que les nordistes envisageaient de recruter le milieu offensif lors du mercato hivernal.

"Dans l'hypothèse d'un départ de Yusuf (Yazici), on a choisi de le remplacer. Hatem Ben Arfa est un joueur libre qui a des qualités donc il fait partie des potentiels joueurs intéressants pour nous, a expliqué Olivier Létang.Mais la première étape, l'obtention d'un accord avec le CSKA Moscou concernant Yusuf, n'a pas été franchie", a-t-il complété.

Un joueur expérimenté, capable de faire des différences incroyables

"C'est un joueur très expérimenté, capable de faire des différences incroyables et ça rentre aussi dans le cadre de ce qu'on veut, avoir plus d'efficacité, de justesse, de précision et c'est un joueur qui a toutes se qualités-là", a ajouté l'entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec.

"C'est une question d'équilibre dans le vestiaire, ça ne sert à rien d'avoir un effectif pléthorique, surchargé car ça crée des frustrations donc pour nous il n'est pas envisageable de faire rentrer quelqu'un s'il n'y a pas de départ", a souligné Létang.Ben Arfa (34 ans) est libre de tout contrat depuis son départ de Bordeaux l'été dernier et n'a plus joué depuis le 2 mai dernier mais il s'est entraîné avec un préparateur physique pour garder la forme.

