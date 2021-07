En janvier 2018, Jocelyn Gourvennec était licencié des Girondins de Bordeaux. En mai 2019, il quittait Guingamp après une relégation. Après une pause de deux ans, voici le technicien breton propulsé sur le banc du LOSC, champion de France en titre. Un grand écart pour le moins inattendu, qui est loin d’avoir été du goût de tous les supporters du LOSC , dont une partie a déjà manifesté son désaccord à ce sujet sur les réseaux sociaux. Pas l’atmosphère idéale pour entamer une nouvelle aventure. Alors, pour sa conférence de presse de présentation, Gourvennec a déjà dû répondre à ses détracteurs.

"Je suis Breton, j’ai des connaissances et de la famille dans le Nord, et ce que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de similitudes entre les caractères de ces deux régions, a-t-il d’abord répondu avec diplomatie. Il y a à mon sens deux valeurs qui reviennent : l’humilité et le respect du travail. A mon sens, c’est le plus important. Le LOSC est un grand club, les supporters sont derrière leur club depuis toujours et le seront toujours. Je comprends la problématique".

Une problématique que le technicien de 49 ans entend, mais souhaite naturellement reléguer au second plan, pour se concentrer sur l’essentiel. "Je veux mettre mon énergie dans des choses sur lesquelles je peux agir. C’est d’abord bien représenter le club, et je crois pouvoir dire que j’ai toujours bien représenté mes clubs quand j’étais joueur et quand j’étais entraîneur, a-t-il avancé. Et puis après c’est mettre l’énergie sur le cœur de mon métier, c’est-à-dire le management de l’effectif, du vestiaire, du staff, et la préparation des matches".

Je respecte les positions de chacun

Le travail comme refuge et comme moyen idéal pour faire taire les critiques, donc. Même si Gourvennec ne semble pas animé, ou du moins pas encore, par un désir de revanche. "Je respecte les positions de chacun, on est en démocratie, chacun a le droit de s’exprimer. Mais je ne souhaite pas rentrer dans ce débat-là". Son président Olivier Létang, lui, n’a pas hésité à s’appuyer sur le passé pour inciter les médias à la prudence dans le traitement de ce choix.

"Si on se réfère à ce qu’il s’est passé il y a quelques années au LOSC, à la nomination de Marcelo Bielsa par exemple, il y avait eu un enthousiasme. Donc il faut toujours être extrêmement vigilant par rapport aux effets d’annonces et le résultat, on le fait toujours à la fin de la saison, pas avant d’avoir commencé". Bielsa avait été accueilli avec curiosité et excitation, mais avait tenu neuf mois sur le banc lillois. Si Gourvennec peut emprunter le chemin inverse, il ne s’en privera pas.

