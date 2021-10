La liste des blessés s'allonge pour Mauricio Pochettino à l'aube de PSG-Lille. Alors que Marco Verratti (blessé), Achraf Hakimi (suspendu), Leandro Paredes (blessé) et Sergio Ramos (reprise) sont d'ores et déjà absents, Kylian Mbappé et Lionel Messi pourraient venir se rajouter à cette liste. En effet, les deux n'étaient pas présents ce jeudi matin au Camp des Loges pour l'entraînement du jour.

Si la raison de l'absence de l'international argentin demeure inconnue, celle de l'international français, elle, est probablement due à son infection ORL. Le PSG devrait rapidement communiquer officiellement en publiant son traditionnel communiqué médical.

