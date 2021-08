POURQUOI ILS SONT NOMMÉS ?

Anthony Lopes (OL) : La première victoire de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 cette saison, glanée à Nantes (1-0) vendredi, porte la griffe du portier rhodanien. Avec cinq parades à son actif, dont une assez remarquable sur une tête de Castelletto, Lopes a sorti le grand jeu !

Lucas Paqueta (OL) : Le milieu de terrain a fêté son 24e anniversaire de fort belle manière à Nantes (00-1) vendredi. Avec un geste d’exception : cet incroyable contrôle de la poitrine, lequel a débouché sur le seul et unique but de la rencontre inscrit par Moussa Dembélé.

Cengiz Ünder (OM) : Le virevoltant ailier droit est en train de mettre tout le monde d’accord sur la Canebière. Face à Saint-Etienne (3-1) samedi, le Turc a confirmé son excellent début de saison avec une implication directe sur les deux premiers buts, sans oublier le troisième, qu’il a inscrit seul comme un grand.

Dimitri Payet (OM) : Quel début de saison du milieu offensif… Une semaine après l’enfer de Nice, Dimitri Payet a répondu présent face à Saint-Etienne (3-1) samedi. Que retenir ? Son délicieux extérieur pour Ünder sur le premier but ou la manière dont il bonifie chaque ballon touché ? Les deux, assurément.

Payet contre l'ASSE Crédit: Getty Images

Amine Gouiri (Nice) : Les semaines passent et Amine Gouiri ne cesse de donner des regrets aux supporters… lyonnais. Pendant que son club formateur galère, l’attaquant se fait plaisir avec Nice, en témoigne son nouveau doublé inscrit face à Bordeaux (4-0) samedi dans une Allianz Riviera vide.

Sofiane Diop (Monaco) : Deux buts qui valent trois points. Après l'échec en Ligue des Champions, les Principautaires sont enfin parvenus à décrocher leur première victoire de la saison grâce, notamment, aux deux réalisions de son milieu offensif.

Jonathan Clauss (Lens) : Non content d'avoir ouvert la marque de bien jolie manière sur coup franc, le latéral des Sang et Or s'est montré omniprésent sur son flanc, apportant souvent le danger devant les buts lorientais.

Jonathan David (Lille) : Auteur du but décisif, il s'est aussi démarqué pas sa générosité et son envie de bien faire. En sus, l'attaquant canadien a offert, via ses mouvements et démarquages, beaucoup de solutions à ses coéquipiers.

Sofiane Boufal (Angers) : S'ils lui doivent l'ouverture du score, les Angevins ont surtout pu profiter d'un Sofiane Boufal des grands soir. Grâce à son aisance technique et sa vitesse, il en a mis plein les pieds aux défenseurs rennais.

Kylian Mbappé (PSG) : Malgré sa situation compliquée, l'attaquant du PSG a joué le jeu, inscrivant les deux buts de la rencontre et permettant aux Parisiens de prendre les trois points au stade Auguste-Delaune.

VOTEZ POUR LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 4ÈME JOURNÉE DE L1 Anthony Lopes (OL) Lucas Paqueta (OL) Cengiz Ünder (OM) Dimitri Payet (OM) Amine Gouiri (Nice) Sofiane Diop (Monaco) Jonathan Clauss (Lens) Jonathan David (Lille) Sofiane Boufal (Angers) Kylian Mbappé (PSG)

