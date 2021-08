Les Merlus ont dignement fêté leurs retrouvailles avec le public du Moustoir. Pour sa première de la saison à domicile, Lorient a fait chuter Monaco, vendredi, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 (1-0). Un penalty obtenu et transformé par Terem Moffi (31e) a suffi face à une équipe de la Principauté remaniée et sans grandes idées entre ses deux tours préliminaires de Ligue des champions. L'ambitieuse ASM de Niko Kovac a subi un premier coup d'arrêt en ce début de saison.

Si le coach lorientais Christophe Pélissier a aligné le même onze que lors du match nul obtenu à Saint-Etienne (1-1) à une exception près, son homologue monégasque avait assez logiquement choisi de faire tourner en vue des échéances européennes. Les visiteurs se sont pourtant tout de suite montrés entreprenants en s'installant dans le camp de Bretons prudents. L'ASM a tenu le ballon - 73% de possession à la pause, comme au coup de sifflet final - mais est rarement parvenue à prendre à défaut des Merlus bien organisés et combatifs.

Une attaque monégasque en panne

Devant un bloc lorientais compact, les deux attaquants Laurienté et Moffi devaient rapidement se projeter vers l'avant en profitant des espaces. Face à une défense centrale monégasque quelque peu pataude, le second a obtenu un penalty pour un accrochage d'Ismail Jakobs. Un fait de match survenu peu après les deux premières situations chaudes monégasques sur des tirs du trop discret Volland (27e) puis Diop (28e). Moffi a transformé la sanction avec maîtrise en tirant fort sur la droite de Nübel (1-0, 31e) et Monaco a encaissé son premier but à l'extérieur en Ligue 1 depuis 480 minutes et un déplacement à Strasbourg le 3 mars dernier.

Galvanisés par cette ouverture du score et poussés par leurs supporters, les hommes de Pélissier ont pris confiance et mieux ressorti le ballon. Décalé sur la gauche par le hargneux Lemoine, Le Goff a mal ajusté son centre mais trouvé le haut de la transversale monégasque (42e). Monaco a haussé le ton après la pause mais Jakobs, Pavlovic et les autres défenseurs sont restés empruntés même si le jeune Serbe s'est signalé d'une tête sur un corner offensif (55e). Aligné en pointe, Myron Boadu, de son côté, n'a jamais réellement pesé.

Kovac a pris les choses en mains en lançant Caio Henrique, Golovin et Ben Yedder (58e) avant l'heure de jeu. Et les entrants ont apporté une certaine énergie face à des Merlus repliés en défense. Fabregas et Diatta sont également entrés en jeu (68e) et l'ASM a fait le siège de la surface de Nardi. Avec un total de 13 tirs pour seulement 3 cadrés, elle n'a cependant jamais réellement fait trembler le portier lorientais à cause d'un cruel manque de fluidité et d'inspiration offensive pour créer des décalages.

Monaco laisse déjà des points en route dans ce début de saison mais sa priorité de l'été reste évidemment la qualification pour la phase de groupe de la Ligue des champions qui passe par un barrage contre le Shakhtar Donetsk avec un match aller mardi prochain.

