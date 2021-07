Il y a les supporters du PSG qui s'enflamment à chaque accord annoncé avec un nom ronflant. Il y a ceux de l'OM qui se prennent à rêver en voyant les recrues s'empiler du côté de la Canebière. Et puis il y a ceux du champion de France. Les fans de Lille attendaient anxieusement le nom du successeur de Christophe Galtier depuis des semaines. Ils le connaissent désormais. Les dirigeants nordistes ont officiellement nommé Jocelyn Gourvennec en tant que nouvel entraîneur des Dogues lundi. Sur les réseaux sociaux, cette annonce n'a pas vraiment suscité une vague d'enthousiasme. Loin de là.

Voir un coach à peine intronisé diviser les supporters est une chose qui peut arriver. Mais dans ce cas précis, Gourvennec fait quasiment l'unanimité contre lui. Le phénomène est d'autant plus surprenant que Lille n'est pas réputé pour être un club aussi volcanique que le PSG, l'OM ou Lyon. Avec les fans qui vont avec. Mais les Dogues sont particulièrement ambitieux cet été après leur sacre national du printemps et la perspective de retrouver la Ligue des champions à l'automne. Ils sont devenus plus exigeants. Et il y a des raisons pour expliquer que le choix de Gourvennec ne séduit pas.

Ligue 1 Gourvennec succède à Galtier au LOSC IL Y A UN JOUR

Un effet déceptif

Le départ de Christophe Galtier n'avait déjà pas été bien vécu dans le Nord. Les supporters des Dogues pouvaient légitimement espérer que l'architecte du titre de champion de France poursuive sa mission jusqu'à la Ligue des champions. Et attendre de lui qu'il honore sa dernière année de contrat avec le club nordiste. Mais Galtier avait d'autres projets. Il sentait qu'il était arrivé au bout d'une aventure et voulait en démarrer une autre. Il a eu la loyauté de l'annoncer rapidement après la fin de la saison, avant de s'engager avec Nice quelques semaines plus tard. De quoi atténuer un peu l'amertume du public lillois, sans l'effacer totalement.

Christophe Galtier, coach de Lille et champion de France Crédit: Getty Images

Surtout, les fans des Dogues imaginaient un autre successeur. De Patrick Vieira à Claudio Ranieri en passant par Laurent Blanc ou Lucien Favre, les noms annoncés dans la presse avaient de quoi faire rêver les supporters. Beaucoup plus que celui de Jocelyn Gourvennec. Les dirigeants nordistes, confrontés à des impératifs financiers dans une situation économique délicate, ont certainement fait le choix de la sagesse dans cette optique en nommant le technicien breton. Mais pour le public lillois, c'est fatalement l'effet déceptif qui prédomine.

Un CV qui jette le doute…

Si la nomination de Gourvennec n'a pas convaincu, c'est aussi par rapport à la carrière d'entraîneur de l'ancien meneur de jeu. Elle avait franchement bien démarré. Après avoir fait ses gammes à La Roche-sur-Yon, le natif de Brest avait brillé sur le banc guingampais entre 2010 et 2016. En l'espace de six saisons, il y avait connu deux montées (du National à la Ligue 2 en 2011, puis de la L2 à la Ligue 1 en 2013) et surtout une victoire en Coupe de France en 2014, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Gourvennec avait guidé l'EAG jusqu'aux 16es de finale de cette compétition la saison suivante. Et tout portait alors à croire qu'il serait capable de prendre le banc d'un club plus huppé.

Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur de Guingamp, vainqueur de la Coupe de France 2014. Crédit: AFP

C'est justement ce qu'il n'a pas su confirmer à Bordeaux malgré une première saison plutôt aboutie avec une sixième place à la clé. Son départ seulement six mois plus tard au terme d'une série de mauvais résultats a fatalement montré ses limites, confirmées par son retour infructueux à Guingamp malgré un beau parcours jusqu'à la finale de la Coupe de la Ligue 2019. Il n'avait en revanche pas su maintenir le club breton en Ligue 1 à l'issue de la saison. Et ce parcours en dents de scie jette un doute sur sa capacité à répondre aux exigences d'un champion de France.

… mais un profil que peut coller à Lille

C'est justement ce qui peut expliquer en grande partie la déception des fans lillois : que Gourvennec débarque alors que le LOSC vient de signer un exploit monumental en devenant champion de France parce que cela a revu les ambitions nordistes à la hausse. Christophe Galtier aurait pu connaître une levée de boucliers similaires s'il avait rejoint les Dogues dans le même contexte. Quand il avait rejoint le Nord, le futur entraîneur des champions de France n'avait lui aussi qu'une coupe nationale à son palmarès (une Coupe de la Ligue remportée en 2013 avec Saint-Etienne).

Galtier avait en revanche montré sa capacité à durer au sein d'un club assez exigeant comme l'ASSE. C'est ce qui manque probablement à Gourvennec par rapport à son prédécesseur. Mais le technicien breton n'a pas été choisi par hasard. Débarquer dans un club familial comme le LOSC correspond à l'environnement de travail qu'il apprécie. Il a aussi fait évoluer ses équipes dans des schémas de jeu assez similaires à ceux de Galtier jusqu'ici. Autant d'éléments sur lesquels le Breton pourra s'appuyer pour retourner une opinion défavorable à son égard aujourd'hui.

Ligue 1 Hakimi à Paris, c'est officiel IL Y A 2 HEURES