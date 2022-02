Alors que les ultras du PSG avaient récemment fait part de leur mécontentement sur l’utilisation, à domicile, du maillot noir et non du maillot classique bleu et rouge, couleurs historiques du club parisien, ce jeudi le club de Nasser al-Khelaïfi a dévoilé le quatrième maillot de sa saison 2021/2022.

Entièrement blanc, le maillot est une nouvelle collaboration avec la marque Jordan Brand et sera porté par les équipes masculines et féminines du club jusqu’à la fin de la saison. Le maillot intègre des lisérés rouges et bleus au col et aux manches tandis que "le short de football intègre le fameux motif diamant et l’ensemble de la collection allie l’identité du club aux codes iconiques du basketball et ceux de la street culture", précise le club dans un communiqué.

Avec le maillot bleu, le maillot extérieur blanc avec une bande rose et noir, le maillot third, tout noir, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont une nouvelle tenue dans leur garde robe. Disponible dans les boutiques du PSG dès ce jeudi 10 février, le maillot "fourth" pourrait être inauguré dès demain pour la réception du Stade Rennais.

