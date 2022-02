Payet, the King. Ils ne sont pas nombreux à avoir eu droit à leur tifo dans un stade Vélodrome exigeant même si passionné jusqu'au bout des ongles. Dimitri Payet y a goûté le temps d'une soirée le week-end dernier à l'occasion de la réception de Montpellier en Coupe de France. Il faut dire que le capitaine olympien, qui dispute sa huitième saison sous le maillot de l'OM, porte son équipe depuis plusieurs mois désormais. Ce témoignage d'amour, assez rare, pose la question de la place de Payet dans l'histoire récente de l'Olympique de Marseille. Le Réunionnais fait-il partie des meilleurs au XXIe siècle ? Son cas est assez unique, comme sa carrière d'ailleurs. Parti puis revenu, il a longtemps soufflé le chaud et le froid jusqu'à l'arrivée de Jorge Sampaoli. Mais il reste le meilleur joueur, le capitaine et l'homme décisif du club phocéen depuis plusieurs années désormais. Un club qu'il incarne, avec Steve Mandanda, mieux que personne. Suffisant pour prétendre à la couronne de King ?

Dimitri Payet et le tifo en son hommage Crédit: Getty Images

Comment établir un classement des meilleurs joueurs de l'OM au XXIe siècle ? A Marseille, il faut se fier aux éléments objectifs à savoir les statistiques individuelles, les titres ou la longévité. Mais aussi à des éléments moins palpables comme l'incarnation du club ou la cote d'amour du Vélodrome. Tout n'est pas rationnel, le débat est souvent passionné dans le club le plus impétueux de Ligue 1 et c'est ainsi qu'un joueur qui n'est resté qu'une saison sans rien gagner (Didier Drogba) laissera un plus grand souvenir qu'un homme d'une fiabilité absolue et qui a raflé le championnat de France (Mathieu Valbuena). Il faut être à la fois cartésien et déraisonnable pour s'approcher de la vérité en se rappelant qu'à l'OM, beaucoup plus qu'ailleurs, le coefficient de spectacularité est essentiel. Droit au but, bien sûr.

Voici pour les chiffres et le froid constat pour les joueurs de l'OM au XXIe siècle :

Nombre de buts :

1. Mamadou Niang, 100

2. Florian Thauvin, 86

3. André-Pierre Gignac, 77

4. Dimitri Payet, 67

5. André Ayew, 60

Nombre de passes décisives :

1. Dimitri Payet , 77

2. Florian Thauvin, 54

3. Mathieu Valbuena, 51

4.Benoît Cheyrou, 39

5. Mamadou Niang, 29

Nombre de matches joués

1. Steve Mandanda, 600

2. Mathieu Valbuena, 331

3. Benoît Cheyrou, 306

4. Florian Thauvin, 281

5. Dimitri Payet, 280

Chouchous du Vélodrome

1. Didier Drogba

2. Steve Mandanda

3. Lucho Gonzalez

4. Luiz Gustavo

5. Samir Nasri

Champion de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue à plusieurs reprises :

Steve Mandanda, Mathieu Valbuena, Benoît Cheyrou, Lucho Gonzalez, Souleymane Diawara, Taye Taiwo, Jordan Ayew.

Grand joueur d'un petit OM

Meilleur passeur depuis 2001 de l'OM, Payet figure donc dans quelques classements marquants du club. Mais il reste le meilleur joueur d'une équipe qui n'a jamais rien gagné et d'une génération qui s'est toujours ratée en Ligue des champions avec trois campagnes désastreuses. "Il est pour moi le grand joueur d'un petit OM, juge Nicolas (@CommeElleVient1), abonné au Vélodrome depuis 2003. On a connu plus d'humiliations et de désillusions que de grands moments depuis qu'il est là. Je ne dis évidemment pas que tout est de sa faute mais le fait est que, dans ces nombreux moments pénibles, il était là…"

A son actif, un parcours lumineux en Ligue Europa en 2018, où il a porté ses hommes jusqu'à la finale avec quelques prestations d'anthologie. Mais la trace qu'il laisse aujourd'hui est moins éclatante que celle d'un Didier Drogba et moins prolifique que celle d'un Lucho Gonzalez, numéro 10 d'un OM champion de France. "Depuis 2000, je ne mets que Drogba et Niang devant lui, juge Ramzy (@ramz_south), abonné au virage Sud du Vélodrome depuis 1997. Ce qui me plaît d'abord chez lui, c'est qu'il pue le football et c'est ce qu'on aime ici. C'est pour cela qu'il est le meilleur joueur de l'OM des dix dernières années, devant Mandanda."

Payet Mandanda OM Crédit: Getty Images

Incarnation ultime de l'OM

Pourtant, il lui manque un trophée pour laisser un héritage plus important encore. Pour le reste, il incarne, il marque, fait marquer et il s'est mis le Vélodrome dans la poche par ses prestations, d'abord et avant tout, mais aussi en défendant bec et ongle l'institution sur les réseaux sociaux ou en conférence de presse. "Les supporters lui ont rendu hommage mais il le mérite depuis bien longtemps, a confié Mamadou Niang, ancien capitaine de l'OM, à Eurosport. Ça fait des années qu'il est performant, efficace et le leader de cette équipe. Il a du mérite parce que ce n'est pas facile avec l'OM. Il a toujours pris ses responsabilités sur et en dehors du terrain. Il tient son rôle de capitaine."

"Son histoire récente change mon regard sur lui, continue Nicolas, supporter de l'OM. Il s'est assagi, il prend un vrai rôle de leader sur et en dehors du terrain. Il s'engage dans le club, dans la ville. Et il faut reconnaître que les accidents de Nice et de Lyon ont renforcé mon attachement et mon respect." Voilà pourquoi, aujourd'hui, Payet figure au-dessus d'un Mathieu Valbuena ou d'un Franck Ribéry dont les aventures ont tourné au vinaigre. Payet incarne bien plus qu'eux l'institution. Son amour pour le club n'est pas feint, ni celui des supporters à son égard alors que leurs relations mutuelles n'ont pas toujours été aussi bonnes., continue Nicolas, supporter de l'OM" Voilà pourquoi, aujourd'hui, Payet figure au-dessus d'un Mathieu Valbuena ou d'un Franck Ribéry dont les aventures ont tourné au vinaigre. Payet incarne bien plus qu'eux l'institution. Aujourd'hui, Payet, c'est l'OM et c'est aussi pour cette raison précise qu'il est la cible récurrente des supporters adverses . Le faire tomber, c'est s'attaquer à Marseille. Au XXIe siècle, peu de joueurs ont autant symbolisé le club phocéen. Voilà pourquoi il nous paraissait juste de le faire figurer dans le top 5 des joueurs de l'OM.

Notre classement des 10 meilleurs joueurs de l'OM au XXIe siècle :

1. Steve Mandanda

2. Didier Drogba

3. Mamadou Niang

4. Lucho Gonzalez

5. Dimitri Payet

6. Mathieu Valbuena

7. Samir Nasri

8 Franck Ribéry

9. Lorik Cana

10. Florian Thauvin

