Le bilan au tiers de la saison

L'avantage va à l'Olympique de Marseille. D'un point de vue strictement comptable, ce sont les joueurs de Jorge Sampaoli qui réalisent le meilleur début de saison avec 23 points inscrits en 13 rencontres contre 19 seulement à leurs homologues lyonnais.

Commençons par l'OM qui n'a pas quitté le Top 5 depuis le 8 août. Il a fallu attendre les 8 et 9e journées pour voir les Phocéens chuter, face à Lens puis Lille. S'il y a eu depuis des succès sur Lorient et Clermont, l'OM va globalement moins bien dans le sillage d'un secteur offensif qui bégaye. En dehors de Dimitri Payet, William Saliba et Matteo Guendouzi, aucun olympien n'a réalisé trois mois pleins. Le symptôme d'un effectif riche de joueurs jeunes (Luis Henrique, De la Fuente, Dieng, Balerdi) ou qui veulent rebondir (Milik, Ünder, Lopez, Harit) et qui sont donc, les uns comme les autres, assez cycliques.

Côté Olympique Lyonnais, c'est le caractère illisible de l'équipe de Peter Bosz qui frappe. La saison avait démarré par deux nuls, contre Brest et Clermont à domicile et une claque à Angers. Depuis, le Paris Saint-Germain, Nice et Rennes ont battu les Gones. Plutôt séduisant face à Paris, où il a mené, et surtout en Ligue Europa (12 points sur 12), Lyon est capable de très bonnes choses mais aussi d'exploser en vol comme à Rennes dimanche.

Nayef Aguerd (Rennes) à la lutte avec Lucas Paqueta (Lyon) Crédit: Imago

La stat' qui fait mal

Deux buts en quatre matches : l'OM, le coup de la panne

Disciple de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli avait pour objectif d'avoir une équipe qui lui ressemble. C'était vrai aux mois d'août et septembre puisque jusqu'à la défaite à Lens, soit sept matches, l'OM avait inscrit 14 buts. Il y eut ensuite le revers à Lille, puis la démonstration face à Lorient. Mais depuis le 24 octobre et la réception de Paris, ça va franchement moins bien avec deux buts marqués, l'un contre Nice, l'autre contre Clermont, en quatre sorties.

196 tirs concédés : la défense de l'OL en mode passoire

25, c'est le nombre de tirs que Rennes a tenté dimanche soir face à Lyon. Le tout pour 12 cadrés et quatre buts. C'est dire si Anthony Lopes a fait un travail extraordinaire pour retarder la déchéance des siens au score. Le portier de l'OL est d'ailleurs souvent mis à rude épreuve cette saison. C'est bien simple, aucune équipe ne concède plus de tirs que l'Olympique Lyonnais (196), qui occupe le piteux rang de 16e défense de l'élite.

Le joueur qui interroge

Arkadiusz Milik

Son retour devait marquer la fin des expérimentations au poste de n°9, de Payet à Harit en passant par Dieng. Il faut dire qu'en 15 matches la saison dernière, Arkadiusz Milik avait trouvé la faille à 9 reprises avec un ratio correct d'un but toutes les 136 minutes. Cette saison, celui-ci a chuté à une réalisation toutes les… 418 minutes puisque le Polonais cherche à doubler la mise depuis trois semaines. Pas en confiance, imprécis devant le but et peu trouvé, Milik galère et l'OM avec lui.

Arkadiusz Milik et Julien Laporte lors de Marseille - Lorient en Ligue 1 le 17 octobre 2021 Crédit: Getty Images

Moussa Dembélé

Muet contre Brest et Angers, Dembélé n'avait pu empêcher les siens de tout gâcher face à Clermont malgré un doublé (3--3). Buteur face à Nantes puis Strasbourg, il avait participé aux deux premiers succès des siens. Las, dix jours plus tard, il se fissurait le péroné. Son absence est préjudiciable pour deux raisons. En pleine forme, il est un atout de choix et son absence oblige Bosz à bricoler avec Lucas Paqueta le plus souvent dans le rôle de l'attaquant axial. Le retour de l'ancien du Celtic Glasgow permettra au Brésilien de retrouver l'entrejeu, là où il excelle.

Les motifs d'espoir

Une part des motifs d'espoir sont les mêmes pour les deux olympiques. L'OM comme l'OL se construisent. Il ne faut pas oublier que neuf nouveaux joueurs sont arrivés à Marseille cet été et que Peter Bosz n'a même pas une demi-saison à la tête de l'OL. Reste que le technicien néerlandais a peut-être plus de raisons d'y croire que son homologue.

Premièrement, sa formation a livré, dans sa meilleure version, des meilleurs matches que son homologue marseillaise. Pour l'OL, la référence c'est peut-être Paris, pour l'OM, il s'agirait sans doute de Monaco ou de Rennes. Ce constat est finalement assez logique puisque l'effectif lyonnais est plus riche avec Paqueta, Aouar, Guimaraes, Dembélé, Shaqiri, Boateng, Denayer ou encore Lopes. De l'autre côté, l'OM est très dépendant de Dimitri Payet qui est, avec un Milik à son meilleur niveau, le seul joueur de stature internationale de l'équipe de Sampaoli.

Le sulfureux argentin peut néanmoins s'appuyer sur une chose : la solidité défensive de son équipe symbolisée par le duo William Saliba - Pau Lopez. En attendant de trouver la bonne formule devant, l'OM perd peu. Il peut aussi se féliciter d'avoir déjà affronté tous les gros à l'exception de l'OL.

Reste qu'il existe un scénario où les Ünder, De La Fuente, Dieng ou Luis Henrique ne font pas beaucoup mieux que ce qu'ils montrent ces dernières semaines. Dans ce cas, l'OM vivra une longue saison où les victoires seront plus arrachées que flamboyantes. A Lyon, la problématique se situe plus derrière mais avec les joueurs dont il dispose, on se dit que l'OL devrait finir par être solide.

La décla qui résume tout

Frédéric Antonetti après OM - Metz :

Le danger c’était Payet, un joueur de classe mondiale. Lui et Guendouzi… Le reste ce sont des bons joueurs, mais sans plus…

Léo Dubois après Rennes - OL :

On a des principes de jeu qu'on n'a pas respecté. Quand on ne les respecte pas ou plus, on prend des buts.

