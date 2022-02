L'amour dure trois ans, paraît-il. Entre le PSG et Maurico Pochettino, cela devrait être pourtant moins. Arrivée sur le banc parisien en janvier 2021, l'entraîneur argentin va très probablement (re)faire ses valises en fin de saison. Selon les informations du Parisien , la séparation est déjà actée pour l'été prochain. Mais les dirigeants du club de la capitale auraient même cherché à s'en séparer dès cet hiver...

Ad

Zidane préfère décliner

Ligue 1 Les compos de OL-OM : Cherki en pointe à Lyon, Milik remplaçant IL Y A UNE HEURE

En effet, le média francilien explique que Paris a insisté auprès de certains entraîneurs pour les convaincre en janvier. En vain. Parmi eux, un certain Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid. Mais le technicien français a préféré décliner pour deux raisons principales : le fonctionnement interne au club et les contours de l’effectif qui ne lui conviennent pas à ce stade. De plus, le huitième de finale de Ligue des champions qui approche face au Real Madrid, son ancien club, n'aurait rien facilité. "ZZ", encore très attaché aux Merengues, préfère ainsi s'éviter des retrouvailles aussi rapides, surtout dans la peau de l'adversaire.

L'Equipe, l'Argentin a confié à ses proches qu’il ne se fait guère d’illusions quant à son avenir au PSG au-delà de l’été prochain. Toutefois, en interne, on assure que rien n’est acté. Son avenir dépendrait de son parcours en C1. Une chose semble certaine : la séparation annoncée pourrait donc à tout le monde. En attendant, il va être temps de cohabiter. De son côté, le PSG va donc devoir prendre son mal en patience. Mauricio Pochettino, qui a longtemps flirté avec Manchester United il y a un peu plus de deux mois , aussi. Selon, l'Argentin a confié à ses proches qu’il ne se fait guère d’illusions quant à son avenir au PSG au-delà de l’été prochain. Toutefois, en interne, on assure que rien n’est acté. Son avenir dépendrait de son parcours en C1. Une chose semble certaine : la séparation annoncée pourrait donc à tout le monde. En attendant, il va être temps de cohabiter.

Mauricio Pochettino : "Ce n'était pas la peine de faire jouer Kylian 90 minutes"

Ligue 1 C'est acté : La fin des jauges dans les stades intégrée dans le nouveau protocole sanitaire IL Y A 4 HEURES