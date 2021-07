Surprise au PSG. Annoncé sur le départ il y a encore quelques semaines, Mauricio Pochettino, dont un retour à Tottenham semblait alors dans les tuyaux (avant de tomber à l'eau), a prolongé avec le club de la capitale jusqu'en 2023. La nouvelle a été officialisée via un communiqué. "Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer que Mauricio Pochettino et son staff sont désormais liés au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023", a annoncé le PSG.

C’est un rêve devenu réalité

De son côté, l'entraîneur argentin s'est dit "très heureux" de cette prolongation. "Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff, a-t-il ajouté. C’est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous. C'est pour ça que nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble. Il y a 20 ans, j’étais capitaine ici, et aujourd’hui je suis le coach de cette équipe… C’est un rêve devenu réalité."

Arrivé sur le banc parisien en décembre dernier, Pochettino a emmené le PSG jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions. Il a également remporté deux trophées : le Trophée des Champions contre l’Olympique de Marseille (2-1), puis la Coupe de France, remportée face à l’AS Monaco (2-0). Mais perdu celui de Ligue 1. "Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain. Ayant été lui-même capitaine de l'équipe il y a 20 ans, il partage les valeurs, l'ambition et la vision du club pour l'avenir, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, Président-directeur général du Paris Saint-Germain. Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants quant à ce que l'avenir nous réserve."

