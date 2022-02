Le PSG a refait le coup, pas Rennes. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont encore arraché un succès dans le temps additionnel en venant à bout des Bretons, vendredi soir, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 (1-0). A quatre jours de leur 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, les Parisiens ont longtemps ronronné et buté sur un bloc des visiteurs très compact. Ils ont pourtant fini par trouver la faille par l'inévitable Kylian Mbappé (90e+3). Pas convaincant mais suffisant avant de se tourner vers la C1.

Cette répétition générale n'a cependant pas livré d'enseignements nouveaux. Avec Leandro Paredes titularisé en sentinelle et Marco Verratti et Julian Draxler à ses côtés, le PSG a bien tenu le ballon mais c'est Rennes qui a vite décoché les premières flèches. Martin Terrier et Gaëtan Laborde n'ont pas réussi à sanctionner une erreur de Marquinhos (4e) puis Keylor Navas a détourné la reprise écrasée de Benjamin Bourigeaud (7e). Baptiste Santamaria a ensuite loupé le cadre sur une tête trop décroisée après un corner (14e).

Il a fallu attendre une demi-heure pour voir le PSG menacer le jeune gardien breton Dogan Alemdar. C'est évidemment Mbappé qui l'a fait d'une frappe venue de la gauche mais pas assez enroulée (35e). Lancé par Verratti, l'international français est revenu à la charge cinq minutes plus tard et a mieux visé mais pas encore suffisamment bien car le ballon a heurté la base du montant opposé (40e). Leo Messi, aligné comme avant-centre, et l'ailier droit Xavi Simons, eux, ne sont pas parvenus à percuter en première période.

Icardi - Messi - Mbappé, la bonne combinaison

Parfaitement en place dans leur camp et rigoureux dans leur 4-4-2, les Rennais ont également très souvent proprement ressorti le ballon grâce notamment à la qualité technique de Lovro Majer. Ils ont bien entamé le second acte avec des tentatives de Santamaria (46e) puis Laborde (57e) avant de reculer de nouveau face à la maîtrise parisienne. Achraf Hakimi a pu servir Mbappé qui a raté sa reprise(62e), l'attaquant a ensuite loupé le cadre sur une passe de Draxler (63e) avant de se voir refuser un but pour un hors-jeu très léger suite à une ouverture de Messi (64e).

Sortis du banc dans la foulée (66e), Angel Di Maria et Georginio Wijnaldum n'ont quasiment rien apporté et le ballon a essentiellement circulé au milieu du terrain avant les entrées de Nuno Mendes, Thilo Kehrer et Mauro Icardi (84e). L'avant-centre argentin s'est distingué en lançant un contre axial après une perte de balle coupable de Rennais qui sont curieusement partis à l'abordage dans le temps additionnel. Icardi a donné à Messi qui a trouvé Mbappé à gauche de la zone de vérité pour une frappe croisée rasante devant Warmed Omari, jusque-là impérial, qui a trompé Alemdar (1-0, 90e+3).

Paris a trouvé la faille sur son tout premier tir cadré (12 au total contre 13 et 1 cadré également côté visiteurs). Vainqueurs du match aller (2-0), les joueurs de Bruno Genesio n'ont pas réussi à récidiver et le PSG ne compte toujours qu'un seul revers en championnat cette saison. Mbappé, lui, en est à 12 buts en Ligue 1 en 2021-2022. Il constituera bien le danger offensif des Parisiens face au Real Madrid et ne pourra qu'espérer que ses partenaires haussent leur niveau.

