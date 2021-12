POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Ludovic Blas (Nantes) : Les Canaris ont pris 45 minutes pour se réveiller face à Lens (3-2) vendredi, pas Blas. D’entrée, le milieu offensif a su créer le danger, et il a été récompensé après la pause avec cette frappe involontairement contrée par Kolo Muani. C’est aussi lui qui lance Geubbels sur l’égalisation.

Téji Savanier (Montpellier) : Un régal, encore un. Passeur décisif pour Wahi face à Brest (4-0), Savanier se trouve également à l’origine des deux buts suivants avec des ouvertures somptueuses dans la profondeur pour Germain puis Souquet. Combien de temps Didier Deschamps va-t-il pouvoir ignorer l’ancien Nîmois ?

Kylian Mbappé (PSG) : Le joueur formé à Monaco a fait souffrir son club formateur, dimanche (2-0). Avec un doublé, encore un. Le premier but, inscrit sur un penalty obtenu par Di Maria, a été suivi d’un second juste avant la pause, avec cette superbe frappe enroulée sur un service de Messi.

Kylian Mbappé, auteur d'un doublé face à Monaco Crédit: Getty Images

Hugo Ekitike (Reims) : L’une des révélations de la saison en Ligue 1. Face à Saint-Etienne (2-0), Ekitike a encore une fois montré toute l’étendue de ses qualités. Et son vice, déjà, à l’image de ce penalty malicieusement obtenu en première période, avant une passe décisive pour Mbuku en fin de match.

Youcef Atal (Nice) : Inépuisable, l’international algérien. Défensivement comme offensivement, Atal a brillé face à la pourtant très en forme équipe de Rennes (2-1). Rarement pris à défaut, il a permis aux Aiglons de faire le break en seconde période avec un missile sous la barre transversale.

Anthony Lopes (Lyon) : Le point obtenu à Lille (0-0), l’OL le doit à Lopes. Plutôt tranquille en première période, le portier lyonnais a été (très) sollicité après la pause. Et il n’a pas déçu. Par deux fois, Yilmaz a cru trouver la faille et, par deux fois, l’international portugais a brillament repoussé ses tentatives.

Bamba Dieng (OM) : Renversant. Au grand dam des Strasbourgeois, finalement battus (2-0). Capable de manquer une grosse occasion en première période puis de sortir une bicyclette venue de nulle part lors du second acte, le Sénégalais a douché une Meinau en feu, et surtout permis à Marseille de retrouver la place de dauphin du PSG.

Bamba Dieng (Marseille) a marqué un superbe but contre Strasbourg / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Rémi Oudin (Bordeaux) : Les Girondins respirent grâce à cette victoire difficilement acquise sur la pelouse de Troyes (2-1), et ils seraient sans doute encore en apnée sans Oudin. Dangereux d’entrée, l’ancien Rémois se trouve à l’origine du premier but… et du second, avec un centre parfait pour Hwang.

Farid Boulaya (Metz) : Boulaya a (presque) battu Lorient (4-1) à lui tout seul. Impliqué sur les quatre buts des Grenats, le milieu offensif a notamment inscrit un superbe coup franc en pleine lucarne, sans oublier sa passe millimétrée et décisive pour Niane en fin de partie.

Dante (Nice) : Les grands joueurs sont au rendez-vous lors des grands matches, et Dante l’a été lors du choc remporté par Nice sur la pelouse de Rennes (2-1). Au-delà du penalty qu’il obtient, l’ancien du Bayern Munich a surtout brillé dans sa propre surface avec de nombreux duels remportés.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 18E JOURNÉE DE L1 ? Ludovic Blas (Nantes) Téji Savanier (Montpellier) Hugo Ekitike (Reims) Anthony Lopes (Lyon) Bamba Dieng (OM) Youcef Atal (Nice) Rémi Oudin (Bordeaux) Farid Boulaya (Metz) Kylian Mbappé (PSG) Dante (Nice)

Le Top 10 du classement général :

1. Kylian Mbappé (PSG) 61 points

2. Dimitri Payet (OM) 51 points

3. Lucas Paqueta (OL) 36 points

4. Anthony Lopes (OL) 34 points

5. Amine Gouiri (Nice) 33 points

6. Achraf Hakimi (PSG), Jonathan David (Lille)

8. Andy Delort (Montpellier puis Nice) 27 points

9. Bamba Dieng (OM), Wahbi Khazi (Saint-Etienne), Gaëtan Laborde (Montpellier puis Rennes) 25 points

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

