Ils sont là, tous les trois. Pour la première fois. Et peut-être la dernière. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar figurent bien dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Reims, ce dimanche (20h45) lors de la 4e journée de Ligue 1. Ce alors que l'attaquant tricolore est au coeur de négociations entre le club de la capitale et le Real Madrid en vue d'un éventuel transfert. Samedi, le journalrévélait que le club espagnol avait posé un ultimatum au vice-champion de France en titre. Si les deux entités restent dans l'impasse d'ici dimanche soir, la Casa Blanca pourrait purement et simplement abandonner le dossier.