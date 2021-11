Pourquoi ils sont nommés

Ryad Boudebouz (Saint-Etienne) : Aligné plus bas que d'habitude, devant la défense, le milieu de terrain a abattu un énorme travail. Inspiré dans l'utilisation du ballon, il signe une passe décisive et a grandement aidé les Verts à s'imposer à Troyes (0-1).

Jonathan David (Lille) : Auteur d'un doublé face à Monaco (2-2), l'attaquant canadien s'est encore illustré, le voilà solidement en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations.

Sofiane Diop (Monaco) : Très en vue lors de la rencontre inaugurale de cette 14e journée et le nul entre Monaco et Lille (2-2), le milieu offensif de 21 ans a brillé de par sa qualité de percussion et de centre, sans jamais faiblir.

Tiago Djaló (Lille) : Présent dans les deux surfaces, le défenseur portugais a rendu une très belle copie lors du partage des points entre les champions de France et Monaco (2-2), durant lequel il a fait admirer sa science défensive et ses qualités physiques.

Wout Faes (Reims) : En mode taulier, le Belge a été au four et au moulin défensivement avec de nombreuses interventions précieuses. Il aurait même pu marquer sans un sauvetage adverse sur la ligne lors du nul entre son équipe et Strasbourg (1-1).

Amine Gouiri (Nice) : En mode diesel, il est monté en puissance et a enlevé une belle épine du pied des Aiglons en marquant deux buts pour renverser Clermont et offrir la victoire au Gym (2-1).

Romain Faivre (Brest) : Impliqué sur deux des quatre buts (un but, une passe) des Brestois face à Lens (4-0), Faivre a éclaboussé la rencontre de son talent. Indispensable.

Kylian Mbappé (PSG) : Un but (heureux) et une passe dé' pour le premier but de Léo Messi en Ligue 1. L'attaquant des Bleus enchaîne les grosses prestations et, cette fois, c'est Nantes, battu au Parc 3-1, qui a pu le constater.

Lovro Majer (Rennes) : A la base du premier but des Bretons, il s'est chargé lui-même de doubler la marque. N'a jamais cessé de peser sur la défense de Montpellier, dominé par les Rouge et Noir (2-0).

Rémi Oudin (Bordeaux) : Bouillant sur son aile gauche, il finit le spectaculaire match nul entre les Girondins et Metz (3-3) avec un doublé et une passe décisive au compteur.

