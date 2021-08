La soirée était centrée autour de lui. Véritable aimant de la plupart des discussions football des derniers jours, Lionel Messi a pu assister à la première victoire du Paris Saint-Germain cette saison sur la pelouse de Troyes (1-2) . Il a aussi pu constater l'absence de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi des tribunes, eux qui sont visiblement en train de régler l'arrivée de l'Argentin au sein du club de la capitale. Il a enfin pu se délecter des éloges faites à sa personne de la part des joueurs du PSG, pas avares en compliments.

Le meilleur joueur de l'histoire du football

"J'ai toujours dit que c'était le meilleur joueur de l'histoire du football, a par exemple lâché Ander Herrera au micro de Canal + Sport. J'ai beaucoup joué, et souffert, contre lui en Espagne. C'est le meilleur joueur contre qui j'ai joué dans ma vie. Mais je ne sais pas s'il va jouer ici. Honnêtement, je ne sais pas".

Ce dernier point autour de l'incertitude concernant l'arrivée de "la Pulga" à Paris a bien été respectée par les membres du PSG, comme Danilo Pereira après la rencontre : "C'est difficile de parler des joueurs d'autres clubs. Mais s'il arrive, c'est bon pour nous. C'est même très bien."

Un coup de fil de Leonardo ? Pas encore

Mauricio Pochettino a lui choisi le ton de l'humour pour évoquer son compatriote pour Canal + Sport, en restant tout de même assez taiseux, comme à son habitude : "Un coup de fil de Leonardo ? Pas encore (rires). On y travaille, comme je l'ai déjà dit. On fait des efforts pour rendre l'équipe meilleure, il y a plusieurs options, on va voir. Si j'ai parlé à Messi au téléphone ? Non jamais. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se disent..."

Pochettino-Messi, une association à revoir prochainement ?

Mais en conférence de presse, le technicien argentin a été davantage loquace. "N'importe quel entraîneur voudrait avoir le meilleur joueur du monde dans son équipe. Messi fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Quel entraîneur ne voudrait pas entraîner un tel joueur ?", a-t-il ironisé face aux journalistes.

Je comprends que tout le monde veuille jouer au PSG

Libre de tout contrat après la fin de son aventure à Barcelone, le sextuple Ballon d'Or ne continuera pas de manière certaine avec les Blaugrana . Il tiendra d'ailleurs une conférence de presse dimanche pour faire ses adieux au club et aux fans du Barça.

Annoncé très proche du PSG, le surdoué gaucher n'est toutefois pas encore arrivé, et personne ne veut se risquer à une précipitation dans ce dossier, qui reste malgré tout très complexe à réaliser. "Je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas. Je suis un joueur et je ne suis pas dans le business, a par exemple relativisé Ander Herrera, avant de louer la qualité des arguments parisiens. Je comprends qu'un joueur comme Messi, tout le monde en parle. Et je comprends que tout le monde veuille jouer au PSG, parce qu'il y a un projet attractif".

Lionel Messi avait pu avoir une première impression de l'effectif du PSG lors de la double confrontation entre le Barça et Paris lors de la précédente édition de la Ligue des Champions

En résumé, les joueurs comme le staff sont prêts à accueillir le génie Messi, mais la prudence reste de mise afin d'éviter tout faux espoir. C'est désormais aux dirigeants parisiens de boucler le dossier. La Ligue 1, elle, est déjà conquise

