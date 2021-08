Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Under et Mattéo Guendouzi. Ils sont quatre milieux de terrain et ailiers, à avoir posé leurs valises du côté de la Canebière cet été. Quatre joueurs aux profils très différents mais qui, dès la première journée de Ligue 1 face à Montpellier il y a deux semaines étaient déjà titulaires dans l’entrejeu de l’OM. Dans un 3-2-4-1 (ou 3-4-3), les quatre recrues estivales ont enchainé la semaine dernière une deuxième titularisation d’affilée face à Bordeaux.

Avec ces arrivées, auxquelles il convient d’ajouter celle de Saliba, Peres ou encore Balerdi en défense, l’Olympique de Marseille a renforcé un secteur qui manquait de solidité et de cohérence la saison dernière. Choisis par Jorge Sampaoli, les nouveaux olympiens ont répondu parfaitement aux besoins de l’équipe entrainée par le coach argentin.

Payet recentré et libéré

Si l’année dernière Dimitri Payet a longtemps semblé (très) loin de son meilleur niveau et que la paire Gueye-Kamara a alterné entre le bon et le moins bon, les résultats de l’OM s’en sont fait sentir, Marseille terminant 5e du championnat à 18 points du podium. Avec une équipe type modifiée à plus de 60% (seuls Mandanda, Gueye, Kamara et Payet étaient présents l’année dernière), le jeu marseillais s’en retrouve bouleversé et les coéquipiers de Dimitri Payet affichent une solidité et une sérénité retrouvée.

Dimitri Payet lors de la rencontre OM - Bordeaux / 2e journée de Ligue 1 2021-2022 Crédit: Getty Images

La titularisation du numéro 10 marseillais, étincelant depuis le lancement de l’exercice 2021-2022 et déjà auteur de trois buts en deux matches de Ligue 1, en pointe de l’attaque de l’OM a montré pourquoi Sampaoli avait ciblé ces joueurs durant le mercato estival. Avec la paire Gueye-Kamara devant la défense, la création et la conduite du jeu reviennent aux autres milieux alignés au coup d’envoi. Gerson et Guendouzi forment ainsi une doublette qui s’est montrée très intéressante et plutôt efficace à l’animation tandis que De la Fuente et Under, les deux ailiers marseillais, permettent à Payet de se recentrer dans l’axe du terrain.

Des recrues déjà décisives

Cengiz Under, recruté sous forme de prêt en provenance de l’AS Roma a inscrit, le weekend dernier, son deuxième but de la saison lors du match nul 2-2 de l’OM face à Bordeaux, devenant ainsi le premier joueur à marquer lors de ses deux premiers matches de L1 avec Marseille depuis… Dimitri Payet, en 2013. Si la complémentarité de joueurs qui n’ont que quelques matches en commun est encore à peaufiner, le jeu proposé par les Olympiens est séduisant depuis le coup d’envoi de la saison.

Jorge Sampaoli lors de Marseille - Bordeaux Crédit: Getty Images

Dans un rôle d'attaquant axial nouveau pour le Réunionais de 34 ans, Dimitri Payet affole les compteurs et retrouve son meilleur niveau. Preuve du renouveau de l’ancien joueur de West Ham, Payet a déjà inscrit autant de buts depuis le début de la saison que lors de ses 13 derniers matches de l’année dernière. "Au fil du temps, on va revoir le Payet que l’on a toujours connu" savourait d’ailleurs Jorge Sampaoli après la rencontre face à Montpellier.

Le principal intéressé, qui revit depuis cet été sous les ordres de l’Argentin s’est d’ailleurs lancé un défi pour cette saison : devenir le premier joueur à atteindre 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1. "100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1, c'est l'objectif, personne ne l'a fait encore. [...] Si je peux laisser cette trace, ça montrera une régularité et on s'en souviendra" expliquait le numéro 10 de l’OM dans l’émission Téléfoot. Le Marseillais affiche actuellement 87 buts et 91 passes décisives au compteur. Un objectif qui semble donc atteignable dès cette saison. A condition que le "nouveau" Dimitri Payet, aidé par un milieu marseillais new look, poursuive sur sa lancée.

