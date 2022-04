Les Tops

Ben Yedder, la belle vague du chef artificier

Il est chaud. Le sprint final approche et Wissam Ben Yedder est bouillant. Auteur d'un doublé face au PSG (3-0), le capitaine monégasque n'a pas été stoppé par la trêve internationale. Il a même continué de surfer sur la vague. Il s'est d'abord offert un but face à l'Afrique du Sud (5-0). Et pour son retour avec Monaco ce week-end, il a remis ça en trouvant l'ouverture du score face à Metz (1-2). D'une efficacité redoutable, l'international de 31 ans en est à 18 réalisations cette saison et occupe la place de chef artificier de la L1. Si Monaco peut encore croire à l'Europe (6e à quatre points de la 4e place et 6 du podium), il y est pour beaucoup.

Bourigeaud-Terrier, bien plus que des lieutenants de luxe

On en fait beaucoup sur Gaëtan Laborde cette saison. A juste titre tant l'avant-centre rennais ne cesse de justifier la confiance que le Stade Rennais a placé en lui cet été. Mais à ses côtés, il y a de sacrés lieutenants qui sont un peu plus que cela même. Contre Nice (1-1), Martin Terrier a ainsi inscrit samedi son 17e but en L1 cette saison pour poursuivre sa plus belle saison statistique en carrière. Et il a marqué sur une passe de Benjamin Bourigeaud. Tout sauf un hasard puisque le Nordiste, impressionnant depuis fin février (4 buts et 6 passes en 7 matches toutes compétitions confondues), est tout simplement le deuxième meilleur passeur de la L1 avec déjà 11 caviars (ndlr : juste derrière Kylain Mbappé). Tout sauf de simples lieutenants.

Petit à petit, Strasbourg grappille...

Quatre points après la 20e journée. Trois points après la 25e. Et désormais deux unités. Voilà ce qui sépare Strasbourg du podium au soir de la 30e journée de Ligue 1, après sa victoire face à Lens. Doucement mais sûrement, le Racing ne cesse de se rapprocher du podium. Sérieuse, cohérente et surtout rodée aux idées de jeu de Julien Stéphan, l'équipe alsacienne a largement de quoi batailler jusqu'au bout avec Rennes et Nice, qui alternent le bon et le moins bon. Les Strasbourgeois, eux, n'ont perdu qu'un seul match de championnat en 2022.

Dembélé, le monsieur 65%

Tété lui a volé la vedette avec son entrée aussi percutante que décisive . Mais Moussa Dembélé n'a pas raté son après-midi. Face à Angers (3-2), l'ancien buteur du Celtic Glasgow a planté un doublé et confirmé son importance à l'OL durant cet exercice. Auteur maintenant de 12 réalisations cette saison en L1, il est impliqué dans 11 des 17 buts des Gones, soit sur 65% des réalisations, lors de ses 12 dernières sorties avec le club rhodanien. Vous avez dit indispensable ?

La MNM, enfin !

30 journées. Les supporters parisiens auront donc dû patienter jusqu'à ce match du Paris Saint-Germain face à Lorient (5-1) pour voir le trio d'attaque tourner à plein régime. Dimanche soir, Kylian Mbappé a inscrit un doublé (et délivré trois passes décisives), Neymar aussi, et Lionel Messi a également participé à la fête avec une réalisation. Depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, ces trois-là n'avaient jamais marqué lors d'un seul et même match. L'anomalie est réparée.

Les flops

Le surplace des menacés

Le suspense est total. Mais ça ne fait pas vraiment les affaires des équipes concernées. C'est même tout l'inverse. Si Bordeaux (20e) a pris un point à Lille (0-0), Metz (19e), Saint-Etienne (18e) et Clermont (17e) ont tous fait du surplace. Les Lorrains ont subi la loi de Monaco (1-2), les Verts celle de Marseille (2-4), et les Clermontois ont signé une nouvelle défaite contre Nantes (2-3). Des Girondins aux Clermontois, tout ce petit groupe se tient donc en cinq petits points. Et se retrouve sous pression alors que la fin de saison approche. Avec une question : qui de ce groupe arrivera à se servir de la peur de descendre pour avancer enfin et s'éloigner de la zone rouge ?

Kolodziejczak, l'incroyable csc

C'est, malheureusement pour lui et pour Saint-Etienne, l'un des buts du week-end. Alors que les Verts tenaient encore le nul face à l'OM à l'heure de jeu, Timothée Kolodziejczak a commis une incroyable erreur. Après une tentative de Valentin Rongier repoussée par Paul Bernardoni, le défenseur stéphanois a propulsé le ballon dans ses propres filets, d'un improbable tir en pleine lucarne. Le joueur formé à l'OL avait pourtant le temps de contrôler et de donner de l'air à son équipe. Cet étonnant cadeau a ensuite permis à Marseille de lâcher les chevaux. Et avant cela, Eliaquim Mangala avait déjà remis les hommes de Jorge Sampaoli dans le match avec une faute grossière dans sa propre surface...

Lafont et Pau Lopez, bourdes inhabituelles

Ils font partie des meilleurs gardiens de Ligue 1. Pourtant, Alban Lafont et Pau Lopez ont tous deux commis des erreurs dont ils ne sont pas coutumiers. Et qui auraient pu coûter cher. Car le gardien phocéen, coupable d'une faute de main sur une frappe peu dangereuse de Denis Bouanga, a permis à Saint-Etienne d'ouvrir le score. Le portier nantais, lui, s'est étrangement laissé lober par une frappe d'Abdul Samed à plus de 20 mètres, alors que les Canaris venaient de reprendre l'avantage à Clermont. A l'arrivée, Marseille et Nantes l'ont emporté. Mais cette fois, ils n'ont pas franchement été aidés par leurs gardiens.

Le VAR fait encore débat

Le SCO n'a pas digéré. Battus à Lyon (3-2), les Angevins estiment qu'ils auraient dû bénéficier d'un penalty juste avant la mi-temps pour une faute de Malo Gusto sur Sofiane Boufal dans la surface. Sur le moment, l'arbitre de la rencontre, M. Wattellier, n'a pas bronché. Et ses assistants VAR n'ont pas jugé utile de l'interpeller. La raison ? Cette situation, particulièrement litigieuse, n'a pas été qualifiée d'erreur manifeste. L'homme au sifflet n'a donc pas eu à analyser l'action pour revenir, ou non, sur sa décision. Elle aurait pourtant mérité d'être revue, comme l'ont réclamé les Angevins après le match

