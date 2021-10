Époustouflant. Incroyable. Précieux. Depuis le début de la saison, les superlatifs ne manquent pas pour définir les performances de Lucas Paqueta sous le maillot de l’Olympique lyonnais. Alors qu’un quart du championnat de France est déjà joué, le milieu de terrain brésilien est, depuis cet été et le lancement de la saison 2021/2022, l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Décisif presque à chacune de ses sorties, l’ancien joueur de l’AC Milan n’en finit plus de conquérir les cœurs des supporters de l’OL.

Je n'ai pas en tête de partir. Je me sens chez moi ici

En héritant cet été du numéro 10, laissé vacant après le départ de Memphis Depay à Barcelone, Lucas Paqueta a changé de dimension. "Jesuis très heureux d’avoir ce numéro 10. C’est symbolique" a-t-il avoué au micro de Téléfoot ce dimanche. "J’ai plus de responsabilité, j’en suis conscient mais j’espère répondre aux attentes" poursuit-il.

Ligue 1 Neymar et Icardi convoqués pour affronter l'OM IL Y A UNE HEURE

Avec cinq buts, deux passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues cette saison, Lucas Paqueta rayonne sur la Ligue 1. Et entend bien s’inscrire sur la durée entre Rhône et Saône. "Je n’ai pas en tête de partir. Je vis le meilleur moment de ma carrière et j’espère que ça va durer longtemps. Je me sens chez moi ici".

Lucas Paqueta et les joueurs de Lyon ont passé une belle soirée à Prague Crédit: Getty Images

L'OL peut remercier Juninho

Arrivé en septembre 2020 à Lyon, après une saison et demi plutôt quelconque du côté de Milan, le joueur de 24 ans était le choix de Juninho, directeur sportif de l’OL. "J’ai choisi Lyon pour Juninho" concède Paqueta. "Quand il m’a fait découvrir ce club, j’ai tout de suite senti que je devais jouer ici."

Sous contrat jusqu’en 2025 à Lyon, il espère, dès l’année prochaine, disputer une compétition européenne avec les hommes de Peter Bosz. "Mon objectif est de jouer la Ligue des champions et j’espère le faire ici pour rendre aux supporters toute l’affection qu’ils me donnent". Actuellement 7e de Ligue 1 après 10 journées, l’Olympique lyonnais aura l’occasion de se rapprocher des places européennes ce dimanche en cas de succès sur la pelouse de l’OGC Nice.

Ligue 1 "On est conscients qu’on peut faire mieux" : Marquinhos répond aux critiques sur le jeu du PSG IL Y A 3 HEURES