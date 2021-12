Lorient - Nantes : 0-1

Le coup parfait pour les Canaris. Après avoir subi pendant plus de 80 minutes les offensives trop maladroites des Merlus, les hommes d’Antoine Kombouaré ont su piquer sur une de leurs rares incursions, grâce à un magnifique enchaînement en pivot de Wylan Cyprien (0-1, 83e). Un succès qui donne beaucoup d’air aux Nantais, désormais 13es, à neuf points de la 18e place. Pour Lorient, c’est une défaite qui fait mal, la 6e de rang, et qui les laisse à la 16e place.

Ce qu’on en retient : Que ces Canaris n’ont rien à voir avec ceux de l’an passé.

Monaco - Metz : 4-0

Après-midi idéale à Louis-II. Rapidement mise sur orbite par Sofiane Diop après une mauvaise relance d’Alexandre Oukidja (1-0, 2e), l’AS Monaco a déroulé face aux Grenats pour renouer enfin avec la victoire mais surtout avec la manière. Sur penalty, Kevin Volland a doublé la mise (2-0, 44e), avant que Gelson Martins ne plie le tout après un très beau travail collectif (3-0, 57e). Mais pour que la fête soit totale, le supersub Ben Yedder y est allé de son petit but, évidemment (4-0). Un succès sans contestation possible qui permet à la troupe de Niko Kovac de remonter au 6e rang. Metz reste 19e.

Ce qu’on en retient : Qu’il faut à nouveau surveiller le retour pleine bourre de l’ASM…

Reims - Angers : 1-2

Sur un nuage après sa victoire à Lyon mercredi, Reims est vite redescendu. Les Rémois ont cédé dans un match marqué par plusieurs faits de jeu. Il y a d'abord eu l'exclusion de Valon Berisha, qui a eu le temps de prendre deux cartons jaunes en un peu plus d'une demi-heure de jeu (27e, 35e). Puis ce penalty pour Angers, à la suite d'une main d'Azor Matusiwa que Sofiane Boufal a sanctionnée (0-1, 49e). Héros à Lyon, Hugo Ekitike a bien cru relancer son équipe en transformant en deux tentatives un penalty qu'il avait d'abord manqué mais qui a été retiré (1-1, 59e). Mais Angelo Fulgini a remis un coup de massue aux Champenois d'une frappe du gauche, sur un service de Boufal, décidément partout (1-2, 75e). Reims rechute donc après deux succès de rang.

Ce qu'on en retient : La belle réaction du SCO, qui revient à deux points du top 5.

Montpellier - Clermont : 1-0

Un but, et Montpellier a géré. Vainqueur à Metz mercredi (1-3), le MHSC a bien enchaîné sur sa pelouse face à des Clermontois qui ont bouclé un septième match de rang sans victoire en Ligue 1. Une réalisation d'Elye Wahi (1-0, 28e), préféré en pointe à Valère Germain pour la deuxième fois de rang, a suffi au bonheur des Héraultais. L'attaquant de 18 ans a ainsi inscrit son deuxième but en deux matches avant que son équipe ne se mette à reculer. Les hommes de Pascal Gastien ont eu le contrôle du ballon dans le second acte, et une belle frappe de Johan Gastien aurait pu permettre aux visiteurs de revenir (77e). Mais Montpellier a tenu pour revenir à deux petites longueurs du top 5.

Ce qu'on en retient : La série clermontoise devient très préoccupante.

