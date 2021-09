Pas de vainqueur dans ce derby de la Côte d'Azur calme puis fou. L'OGC Nice et l'AS Monaco se sont quittés sur un match nul, dimanche, lors de la 6e journée de Ligue 1 (2-2). Aleksandr Golovin a ouvert le score en première période pour le club de la Principauté (39e) puis Andy Delort a égalisé peu après la reprise (51e) et Hichem Bouadoui a donné l'avantage aux Aiglons (73e) mais Wissam Ben Yedder a marqué sur penalty dans la foulée (77e) contrairement à Amine Gouiri (82e). Le Gym reste invaincu et pointe à la 4e place alors que l'ASM ne décolle pas et occupe le 15e rang.

