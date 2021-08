les jets de bouteilles" étaient finalement à l'origine des incidents de l'Allianz Arena. Pour lui, il n'y a "pas de débat sur ce point" : c'est tout simplement "inadmissible" et son club "en est responsable". Pour les éviter à l'avenir, un filet va bien être posé, comme confirmé par Rivère dans les colonnes de Jean-Pierre Rivère a décidé de (re)prendre la parole. Après ses propos polémiques dimanche soir, où il pointait du doigt la réaction des joueurs marseillais pour justifier les débordements qui ont causé l'arrêt du match face à l'OM , le président de l'OGC Nice a finalement assuré que "" étaient finalement à l'origine des incidents de l'Allianz Arena. Pour lui, il n'y a "" : c'est tout simplement "" et son club "". Pour les éviter à l'avenir, un filet va bien être posé, comme confirmé par Rivère dans les colonnes de L'Equipe

Rivère accuse Longoria de "propos déplacés"

Si le patron du club azuréen assume finalement sa part de responsabilités, il dénonce toutefois l'attitude de certains joueurs marseillais. Et pas que. "Deux joueurs, Alvaro Gonzalez et Mattéo Guendouzi viennent alors (après le jet de bouteilles sur Payet, ndlr) provoquer les supporters. Par des doigts d'honneur et des paroles. Il y a ensuite des supporters qui descendent de la tribune. Il n'y en a qu'un seul qui passe les panneaux publicitaires mais il est pris par Todibo, qui le remet de l'autre côté (...) Alvaro prend un ballon et envoie un missile en tribune, alors que nos joueurs essaient de l'en dissuader (...) Là, en même temps, il y a deux supporters derrière la ligne de but, pas vindicatifs. À ce moment, le préparateur physique de l'OM (Pablo Fernandez) met un KO à l'un d'eux. Il le sèche. Il est encore aux urgences", explique-t-il au quotidien. Julien Fournier, le directeur sportif, dénonce lui "des doigts d'honneur d'Alvaro en première période" et des "insultes" de Guendouzi.

partie assez violemment" par Pablo Longoria, le président de l'OM, et le directeur de la communication Jacques Cardoze. "Ils ont eu des propos plus que déplacés, peste le président de l'OGC Nice dans les colonnes de . Quand ça prend une mauvaise tournure et qu'un président de club se tourne vers ma femme avec des gestes très, très limites... Comme seule excuse, il m'a trouvé le fait que ma femme a posé la main sur son bras pour le calmer. Là, sincèrement, ce n'est pas acceptable, et c'est effectivement parti un peu de travers. Il y a le sport, des attitudes et du respect à avoir. Je suis aussi fautif parce que je considérais que je ne pouvais pas laisser passer des choses pareilles... Donc quand je viens faire une conférence de presse en fin de soirée, je n'ai même pas vu ce qu'il s'est passé sur le terrain, à part les jets de bouteilles" Interrogé sur des éventuels débordements en tribune présidentielle, Rivère explique que lui et sa famille ont été pris à "" par Pablo Longoria, le président de l'OM, et le directeur de la communication Jacques Cardoze. ", peste le président de l'OGC Nice dans les colonnes de L'Equipe

Enfin, concernant le résultat du match (victoire sur tapis vers de Nice, pour l'heure), Julien Fournier estime que tout est "réglementaire", puisqu'une "équipe a refusé de reprendre le match". Le directeur du football niçois n'a donc "aucun doute" et estime donc que ce verdict sera maintenu.

