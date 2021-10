Le weekend dernier face à Lyon, Amine Gouiri était aligné à gauche de l’attaque niçoise. Dans l’axe, Christophe Galtier avait opté pour la première fois de la saison pour la paire Delort - Dolberg. Mais ne vous y trompez pas. C’est bien le joueur formé à l’Olympique Lyonnais qui, depuis le mois d’août, a les faveurs de son coach et est aligné quasi systématiquement au coeur de l’attaque azuréenne. Mais avec l’arrivée d’Andy Delort le 28 août dernier, Amine Gouiri a vu son influence sur le jeu niçois baisser.

Le joueur de 21 ans, à Nice depuis l’été 2020, est l’attaquant le plus utilisé par Christophe Galtier depuis le coup d’envoi de l’exercice 2021/2022. Que ce soit avec Ndoye, Dolberg, Guessand ou Delort, Gouiri, a, à chaque fois, hormis donc contre Lyon et face à Troyes où il était sur le banc, été aligné au poste d’attaquant central au sein du 4-4-2 mis en place par l’ancien coach du LOSC.

Si l’année dernière le dispositif de l’OGC Nice évoluait très souvent, Patrick Vieira puis Adrian Ursea ne parvenant pas à maintenir un système de jeu sur la durée, les Aiglons ont trouvé avec Christophe Galtier leur dispositif : un immuable 4-4-2 avec deux attaquants axiaux. Un système qui, sur le papier, convient parfaitement aux qualités d’Amine Gouiri. De par ses qualités de dribble et de percussion, l’attaquant niçois n’est jamais aussi dangereux que dans l’axe du terrain.

Gouiri, monsieur plus de l’OGC Nice en début de saison

A l’image de ses quatre buts et trois passes décisives lors des cinq premiers matches de championnat, le natif de Bourgoin-Jallieu était, en début de saison, le joueur le plus influent de l’effectif du Gym. L’ancien joueur de l’OL portait à lui seul le collectif niçois, permettant aux Rouge-et-Noir de rapidement se retrouver à la lutte pour le podium de L1. Sur la lancée d’une saison passée réussie d’un point de vue personnel, conclue avec 16 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Gouiri avait débuté pied au plancher ce nouvel exercice.

Mais depuis mi-septembre, si ses statistiques ne sont pas si mauvaises que cela (2 buts et 1 passes en 6 matches de Ligue 1), l’influence du numéro 11 sur le jeu de son équipe a chuté. Une baisse qui coïncide avec l’arrivée d’Andy Delort dans l’effectif niçois. L’ancien buteur du MHSC, arrivé dans les derniers instants du mercato sur la côte d’Azur, a débuté avec son nouveau club face à Nantes, le 12 septembre dernier. Depuis, il n’a plus quitté le 11 de départ de Christophe Galtier, aligné à trois reprises avec Amine Gouiri, face à Lorient, Saint-Etienne et Brest (deux victoires et une défaite).

Bientôt sacrifié au profit de la paire Dolberg - Delort ?

Malgré un bilan honorable lorsque les deux joueurs sont sur le terrain, Gouiri et Delort ont encore du mal à se trouver dans le jeu. "A Montpellier, avec Gaëtan Laborde, on se trouvait les yeux fermés, on pensait exactement la même chose. C’est tellement beau d’avoir cette relation, je veux vivre ça avec Amine et Kasper" espérait Andy Delort après son premier match avec ses nouveaux coéquipiers. Si sur le papier, l’association des trois attaquants peut faire saliver les supporters de l’OGC Nice, il pousserait forcement l’un de ces trois avants-centres sur le côté de l’attaque niçoise.

Ce dimanche face à Angers, et comme depuis le début de la saison, Christophe Galtier n’aura pas à choisir. Dolberg, absent mercredi face à Marseille pour "raisons personnelles", ne devrait pas postuler à une place de titulaire dans l’axe de l’attaque. De quoi permettre à Amine Gouiri, aux côtés d’Andy Delort de retrouver toute son influence et permettre aux Aiglons de conserver leur place sur le podium de Ligue 1.

