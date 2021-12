Il est incompréhensible au regard des éléments factuels du dossier, tels qu'ils ressortent de l'instruction et des débats, qu'il puisse être reproché au Président de l'OL, la moindre tentative d'intimidation à l'égard de qui que ce soit et plus particulièrement de l'arbitre de la rencontre", précise un communiqué du club rhodanien. L'OL est indigné par la sanction de cinq matches à son président Jean-Michel Aulas . "", précise un communiqué du club rhodanien.

M. Aulas "se réserve la possibilité de faire appel à réception de la notification de la sanction", ajoute l'OL. La commission de discipline de la Ligue a infligé mercredi au dirigeant une suspension de dix matches, dont cinq ferme, de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toutes fonctions officielles pour son "comportement" lors du match contre Marseille, interrompu le 21 novembre en raison d'un jet de bouteille d'eau en plastique sur le capitaine de l'OM Dimitri Payet.

Jean-Michel Aulas avait demandé en vain la reprise du jeu. "Je fais malheureusement partie du Comex (Comité exécutif de la FFF, NDLR) et ça ne va pas en rester là", aurait-il lancé à l'arbitre, selon le rapport de ce dernier consulté par l'AFP. Ces propos "visaient simplement à souligner les difficultés de l'arbitre durant près de deux heures à gérer ce type de situation face à des enjeux et des logiques contradictoires et la nécessité pour les instances de mettre en place un cadre et protocoles clairs à suivre", a fait valoir l'OL jeudi.

Dans son communiqué, le club regrette par ailleurs "que la Commission de discipline n'ait pas tiré de conséquences des éléments portés à sa connaissance, comme le comportement de l'entraîneur de Marseille et de certains de ses joueurs dont le caractère clairement menaçant est attesté par l'arbitre et les délégués".

