J'espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c'est fini, a-t-il notamment confié. J'avais dit trois ans. (...) À la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c'était pour trois saisons." Clap de fin pour Juninho à l'OL ? Deux ans et demi après son retour en tant que directeur sportif, le Brésilien envisage de rendre le tablier en fin de saison, comme il l'a confié dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur les ondes de RMC Sport ce mercredi soir. ", a-t-il notamment confié.."

Entraîneur ? Si c'est possible et que j'ai l'opportunité, je vais essayer

Juninho a notamment évoqué de la "fatigue mentale", ce qui pourrait le pousser à dire stop. "Pour beaucoup de monde, directeur sportif, tu ne fais pas grand-chose, a-t-il ajouté. Mais il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. On est des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, l'institution. J'ai de la gratitude, mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l'oublier non plus. J'ai l'habitude de parler de ce que le club m'a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. J'ai envie de me reposer un peu."

Et après ? Toujours interrogé par RMC Sport, Juninho n'écarte pas de devenir entraîneur. "C'est dans ma tête. J'aime le foot, l'entraînement, la tactique, j'aime discuter. Mais comme je n'ai pas de diplôme d'entraîneur aujourd'hui, je n'ai pas le droit de travailler en Europe. Mais j'ai le droit de travailler dans d'autres pays (...) Si c'est possible et que j'ai l'opportunité, je vais essayer", a prévenu le dirigeant brésilien, qu'on verra donc peut-être bientôt sur un banc.

