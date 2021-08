Il y avait eu cette préparation canon, avec quatre buts en cinq rencontres, et une belle forme physique affichée. Puis deux premières journées de championnat très moyennes. Collectivement, puisque l'OL n'y a pris qu'un point. Et individuellement, puisque Moussa Dembélé n'a pas marqué. Contre Clermont, dimanche dernier (3-3), le club rhodanien a encore gâché. Mais son buteur, lui, s'est enfin lancé, en inscrivant un doublé.

L'ancien du Celtic a d'abord transformé un penalty qu'il avait lui-même obtenu, devenant ainsi le deuxième attaquant à en avoir le plus provoqué depuis l'été 2018 derrière Kylian Mbappé. Puis il a vu double en inscrivant un but de renard à la limite du hors-jeu. Deux joies sincères et une vraie libération : l'attaquant de 25 ans n'avait plus marqué en match officiel depuis… novembre 2020.

Moussa Dembélé, buteur sur penalty face à Clermont pour Lyon Crédit: Getty Images

Une saison dernière chaotique

Il faut en effet rappeler d'où revient Moussa Dembélé. D'une saison 2020-2021 à oublier. 23 petits matches joués, un but, voilà des statistiques à des années lumières des standards d'un tel joueur. Son prêt à l'Atlético Madrid, en seconde partie de saison, n'avait rien changé. Sous les ordres de Diego Simeone, il n'avait eu droit qu'à sept apparitions, sans jamais trouver le chemin des filets.

C'est donc un Dembélé à relancer qui a retrouvé le Rhône cet été. Bien présentes en début de mercato, les rumeurs de départ à son sujet ont assez vite été balayées , au cœur d'une préparation que nous avons vantée plus haut, et qui a vu Peter Bosz signifier à son joueur qu'il comptait sur lui. Cela s'est retrouvé dans les faits : l'ancien de Fulham a disputé l'intégralité des trois premières rencontres de championnat, dans une écurie dont il est désormais le vice-capitaine derrière Léo Dubois.

Un statut d'indiscutable… mais l'ombre d'Azmoun

Niveau marques de confiance, difficile de faire mieux. Il ne manquait plus que les buts pour valider tout cela. Ils sont arrivés contre Clermont avec, d'ailleurs, un peu plus que ça. Trois tirs cadrés, deux buts, 100% de réussite dans ses passes dans le camp adverse, neuf duels disputés, une bonne prise de la profondeur et un pressing agressif : il n'y avait pas grand-chose à jeter dans sa première période.

Moussa Dembélé contre Wolfsburg en match amical Crédit: Getty Images

La suite a été plus laborieuse, à l'image de tout un collectif. Mais Dembélé entre dans les clous de ce que demande son coach Peter Bosz. "On doit défendre en équipe. Dans ma philosophie, défendre commence avec le pressing et cela commence avec les attaquants (…) Moussa a prouvé qu'il pouvait marquer de nombreux buts", déclarait le technicien néerlandais avant la rencontre à Angers. Avec un match de retard – une claque reçue sur la pelouse du SCO (3-0)-, le joueur de 25 ans a coché presque toutes les cases.

De quoi être, naturellement, optimiste pour la suite des événements à son sujet. Surtout que depuis le départ de Memphis Depay, le natif de Pontoise a tout pour être le principal leader offensif de l'OL cette saison. Le fait qu'il se charge du premier penalty de la saison lyonnaise va d'ailleurs dans ce sens.

Après une première saison à 20 buts toutes compétitions confondues avec l'OL, une deuxième à 24 malgré l'arrêt des championnats en mars, et donc ce trou d'air en 2020-2021, voici venu le temps pour Dembélé de reprendre un chemin statistique qui était plus que correct. Avec une petite réserve : si l'OL concrétise le dossier Sardar Azmoun (Zenit) – Vincent Ponsot a confirmé des discussions pour le joueur désiré par Bosz -, la concurrence sera toute autre.

