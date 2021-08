La pandémie, l'Euro et un mercato très bien mené par Pablo Longoria l'ont un peu fait oublier, cet été l'Olympique de Marseille a perdu Florian Thauvin. "Flotov" avait beau ne pas faire l'unanimité chez les supporters olympiens, ses 86 buts et 61 passes décisives ont bien aidé l'OM pendant neuf saisons. Son départ laisse un vide difficile à combler… Vraiment ? Depuis la reprise du championnat, deux hommes animent les ailes de l'OM. Et plutôt très bien. Konrad De La Fuente et Cengiz Ünder.

Quand le Brésilien et le Turc sont arrivés sur la Canebière, respectivement en provenance de la réserve du FC Barcelone, pour 4 millions d'euros, et de l'AS Rome (en prêt avec une option d'achat quasi-obligatoire), c'est peu dire que le doute les enveloppait. De La Fuente (20 ans) n'avait disputé, en tout et pour tout, que 36 minutes avec l'équipe première du Barça, entrant notamment deux fois en Ligue des champions. Ünder, un peu plus vieux (24 ans), traînait un historique de blessures impressionnant qui avait retardé l'éclosion attendue après ses bonnes performances à Basaksehir. Mais Pablo Longoria, contraint par les finances de l'OM, n'avait pas le choix et devait faire des paris.

Deux buts et une passe, le duo est déjà décisif

Paris gagnants pour ce qui est de De La Fuente et Ünder ? Les trois premiers matches de Ligue 1, surtout ceux face à Montpellier puis Bordeaux, font pencher la balance vers le oui. Dans le système en 3-2-4-1 de Jorge Sampaoli, les deux ailiers, le Brésilien à gauche et le Turc à droite, font des merveilles. Pour la première journée, le duo a combiné 120 ballons touchés (75 pour Ünder, plus que n'importe quel autre joueur offensif de l'OM), 8 dribbles et 8 tirs. Le duo a d'ailleurs lancé la "remontada" d'un Marseille mené 2-0 quand Konrad De La Fuente a servi son partenaire au second poteau d'un centre à ras de terre.

Konrad de la Fuente (Marseille) face à Montpellier - Ligue 1 2021-22 Crédit: Getty Images

Encore buteur face aux Girondins de Bordeaux la semaine suivante (2-2), l'ancien de l'AS Rome, est d'ailleurs le seul avec Payet à avoir marqué pour l'OM cette saison. Mais plus que la réalité chiffrée, c'est l'impression globale laissée par le duo qui change la donne. Equipe très prévisible et très dépendante de Dimitri Payet ces dernières saisons, Marseille enchante jusqu'ici. C'est lié à un milieu de terrain très complet, une bonne circulation de ballon mais aussi et surtout aux flèches qui harassent leurs adversaires directs sur les côtés à coup de provocation balle au pied. Face à Bordeaux, le duo a encore réussi huit dribbles. Des ailiers virevoltant à ce point-là, l'OM n'en a pas connu ces dernières années.

De La Fuente-Payet, idylle naissante

Face à l'OGC Nice, Jorge Sampaoli avait choisi de relancer Luis Henrique, un peu mis dans l'ombre par les deux arrivants. Pari raté cette fois et quand Dolberg a ouvert la marque pour les Aiglons (49e), le bouillant argentin n'a pas tardé à faire entrer De La Fuente à la place de son compatriote (56e). La comparaison fut difficile pour un Henrique timide alors que De La Fuente percute dès qu'il en a l'occasion.

La relation naissante de l'ancien de la Masia de Barcelone avec Payet, faux 9 en l'absence de Milik mais toujours aussi attiré par le côté gauche, a de quoi exciter les fans olympiens. Et quand l'horizon est bouché à gauche, le numéro 10 marseillais n'hésite pas à aller trouver Ünder de l'autre côté. Celui-ci, et même s'il ne fait pas toujours les bons choix, est un poison et crée des brèches. Comme son alter-ego à gauche.

Lirola peut tout changer

Reste à savoir, et c'est Jorge Sampaoli qui devra trancher, si cet OM-là peut vivre avec deux purs ailiers dans ce 3-4-2-1 très offensif. Depuis le début de saison, et en trois matches seulement, l'OM a déjà encaissé cinq buts. Tous ne sont pas imputables au système mais Boubacar Kamara ne pourra pas éternellement jouer dans l'axe en phase offensive et compenser à droite quand l'adversaire a le ballon.

Pol Lirola sous le maillot de l'OM. Crédit: Getty Images

Jorge Sampaoli l'a dit, il mise sur la conservation du ballon mais son équipe est rapidement en danger. Quid alors, soit d'un changement de système, soit d'hommes ? Cette semaine, un certain Pol Lirola, excellent dans ce rôle de piston droit sur la deuxième partie de saison dernière, est arrivé. Cengiz Ünder doit-il craindre pour sa place ? Peut-être mais il a déjà tellement créé d'espoir qu'il sera, comme Konrad De La Fuente, quoiqu'il arrive l'un des hommes importants de la saison de l'OM.

