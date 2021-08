Un milieu de terrain aux airs de Seleçao. Accroché par Brest à domicile après une performance décevante (1-1) en ouverture de la Ligue 1, Lyon compte sur ses Brésiliens Bruno Guimaraes et Lucas Paquetà pour lancer sa saison à Angers, dimanche (13H00) à l'occasion de la 2e journée.

Les deux joueurs, importants au sein du club lyonnais, viennent d'ailleurs d'être retenus pour jouer avec la Seleçao contre le Chili, l'Argentine et le Pérou, début septembre dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2022.

Ligue 1 Messi, une bonne nouvelle (aussi) pour la L1 ? "Je n'ai pas envie que ça devienne Disneyland" 11/08/2021 À 11:37

Tous deux de retour de sélection

Les rassemblements internationaux ont déjà bien occupé leur été: si Paquetà a disputé début juillet la finale de la Copa América, perdue contre l'Argentine de Leo Messi (1-0), de son côté, Bruno Guimaraes (23 ans) est à peine rentré à Lyon, auréolé d'un titre de champion olympique à Tokyo, après avoir joué l'intégralité des six matches de son équipe en dix-huit jours.

"Quand j'ai signé à l'OL, il était prévu dans mon contrat de me laisser partir aux JO et je remercie le club d'avoir tenu sa promesse. Mais j'avais aussi promis que je ne prendrais pas de vacances à mon retour et je me sens prêt à débuter. Je suis en forme et je vais tout donner pour l'OL", a-t-il souligné vendredi en conférence de presse.

A quel poste ? "En 6 ou en 8. Le plus important est de bien jouer. Je me sens en confiance après que l'entraîneur (Peter Bosz) m'a beaucoup parlé", a ajouté l'ancien joueur de l'Athletico Paranaense, transféré en janvier 2020 contre 20 millions d'euros pour un contrat de quatre ans.

C'est la même somme qu'a dû débourser l'Olympique lyonnais pour faire venir Paquetà de l'AC Milan pour cinq ans. Après la Copa América, l'ancien de Flamengo, qui aura 24 ans le 27 août, a eu droit à des vacances différées et n'était que remplaçant contre Brest après n'avoir eu dans les jambes qu'une semaine d'entraînement.

"Il a une semaine de plus mais il n'est pas encore à 100%", a prévenu Bosz, vendredi. Le meneur de jeu lyonnais, qui a hérité du N.10 de Memphis Depay, pourrait quand même débuter, ne serait-ce que pour jouer une heure. Car son entrée en jeu face aux Bretons, avec celle d'Islam Slimani, a totalement transfiguré le jeu poussif de l'OL comme cela avait été souvent le cas la saison dernière.

Complices sur et en dehors du terrain

"Bruno et Paquetà vont nous apporter, bien sûr. Dans le foot, on sait que si on perd peu le ballon, on défend moins et on a plus d'énergie et de possibilités pour jouer", dit en substance Bosz pour mieux décrire la plus-value technique que peuvent amener les deux Auriverde, ainsi que leur complicité sur et en dehors du terrain.

"Nous avons besoin de livrer une grande saison avec Lucas pour jouer le Mondial avec le Brésil", a aussi insisté Guimaraes, ravi de retrouver son compatriote dans l'entrejeu lyonnais. "C'est mon frère. On passe du temps ensemble tous les jours. On s'appelle, on joue à la console, on sort ensemble avec nos épouses. Je suis content de la saison dernière qu'il a livrée et de la Copa América qu'il a disputée. Il m'a manqué durant les Jeux pour enlever la médaille d'or. A nous maintenant de gagner quelque chose avec Lyon", conclut encore Bruno Guimaraes.

Celui-ci, associé à Paquetà et Maxence Caqueret, pourrait former un milieu lyonnais performant et dynamique, capable d'appliquer le jeu résolument offensif et le pressing haut prônés par Peter Bosz.

Ligue 1 "Il faut qu'on progresse dans tous les endroits" : Bosz insatisfait du nul et exigeant pour son OL 07/08/2021 À 18:23