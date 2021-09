Le coup est rude pour l'OL et Peter Bosz. Touché lors du match face à Troyes mercredi, Moussa Dembélé va être contraint à manquer les prochains matches des siens. "Moussa Dembele, victime hier soir d'un choc direct sur le péroné droit au cours du match OL / Troyes, présente une fissure localisée qui va engendrer plusieurs semaines d’indisponibilité. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions pour assurer à Moussa Dembele le meilleur suivi médical afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible", a indiqué l'OL dans un communiqué.

En l'absence de Moussa Dembélé, qu'on ne reverra donc pas avant la prochaine pause internationale. c'est donc Islam Slimani qui devrait porter l'attaque de l'OL.

