Ne parlez pas de retraite internationale à Dimitri Payet. Même si Didier Deschamps ne l'a plus appelé depuis maintenant trois ans, le joueur de l'OM n'a pas abandonné l'espoir de (re)porter, un jour ou l'autre, le maillot des Bleus. C'est du moins ce qu'il a confirmé en conférence de presse ce vendredi. "Je n'ai pas tiré un trait (sur la sélection), a-t-il confié. Comme je l'ai déjà dit, à partir du moment où je sentirai que j'ai un niveau compatible avec le niveau international, ça restera dans un coin de ma tête."

Il faut savoir être patient

Si Payet espère donc retrouver Clairefontaine, le capitiane de l'OM assure ne se mettre "aucune pression" supplémentaire. "Il y a un sélectionneur qui fait des choix, et on voit qu'on a de très, très bons joueurs dans ce secteur, donc les places valent très cher. Mais quand on a connu les Bleus, on les garde dans un coin de sa tête. (...) Je ne sais pas si j'ai un profil différent, mais quand on voit les noms qui défilent et les listes, je me dis que c'est compliqué de sélectionner 23 ou 26 joueurs."

"Le sélectionneur fait des choix, ils sont justifiés, et aujourd'hui l'équipe tourne bien, a-t-il reconnu, lucide. Il faut savoir être patient, ou peut-être faire encore plus. Mais je n'ai aucune pression là-dessus. Si ça doit venir, ça viendra. Je suis tranquille sur ce sujet." Dimitri Payet compte aujourd'hui 38 sélections avec les Bleus. Un chiffre destiné à augmenter ?

