Dimitri Payet de retour face à Rennes ? Rien n'est moins sûr. Déjà absent la semaine dernière à Monaco et jeudi lors du déplacement de l'OM à Moscou sur la pelouse du Lokomotiv, le Réunionnais reste incertain avant le match de Marseille contre le club breton dimanche, a expliqué samedi son entraîneur Jorge Sampaoli. "A Monaco, on pensait que c'était possible qu'il joue, mais il ne se sentait pas bien, il avait peur de se blesser. Pareil en Russie, on l'avait pris pour voir si c'était possible", a d'abord déclaré le technicien argentin en conférence de presse.

"Pour Rennes, c'est la même chose. On va voir, on a toujours l'espoir qu'il joue. Ca va dépendre de son évolution et de comment il se sent", a-t-il ajouté. L'OM a simplement fait savoir que Payet était gêné par une douleur à une cuisse, sans plus de détails. "C'est un joueur différent, même si l'équipe a bien joué sans lui. Mais on a aussi fait des grands matches avec lui et l'équipe a besoin de lui. Il donne des buts, de la qualité", a encore estimé Sampaoli.

L'entraîneur marseillais a également déclaré qu'Arkadiusz Milik, absent depuis la dernière journée de la saison dernière, serait encore probablement trop juste pour faire partie du groupe marseillais contre Rennes. "Je ne pense pas qu'il sera là. Il se prépare, il est presqu'au bout. Mais on ne va pas le presser, ça serait une erreur, il y aurait un risque sur la durée", a-t-il expliqué.

