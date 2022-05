Je ne suis personne pour demander des explications ou dénoncer ceux qui ont le pouvoir de juger. Ils assument mais aujourd'hui on est très pénalisés." Jorge Sampaoli n'y est pas allé par quatre chemins en conférence de presse pour donner son point de vue sur l'arbitrage d'Anthony Gautier. ." Jorge Sampaoli n'y est pas allé par quatre chemins en conférence de presse pour donner son point de vue sur l'arbitrage d'Anthony Gautier. Malgré l'ampleur de la défaite marseillaise, malgré les nombreuses situations gâchées par ses joueurs , l'entraîneur olympien a préféré mettre le doigt sur les décisions arbitrales, clairement en défaveur de son équipe selon lui.

"Le résultat est complètement influencé par l'arbitrage, estimait-il au micro d'Amazon Prime. Il y a un pénalty pour nous en première période mais il ne le siffle pas. Dans un match de cette importance, dans un classique, il faut un arbitre à la hauteur de la rencontre".

A partir du moment où tu agrandis le corps, il est censé y avoir penalty

Le penalty en question, c'est ce centre de Gerson à la 25e minute, détournée involontairement du bras par Dembélé, qui était en train de tacler. Après un rapide "check" par la VAR, l'arbitre a demandé aux Marseillais de jouer le corner, à leur grande colère. Pour eux, la main était évidente. "Il y avait penalty, c'est très clair, s'énervait Sampaoli à l'antenne. On s'est pris un penalty comme ça face à Paris… On a déjà été pénalisés à Paris, et encore ici. Je crois qu'il faudrait uniformiser les critères pour que personne ne soit pénalisé, comme on l'a été ce soir." Même son de cloche du côté de Pablo Longoria, qui ne comprend pas.

"Quelqu'un doit m'expliquer la règle de la main, se désespérait le président marseillais au micro d'Amazon Prime. Je croyais qu'il n'y avait pas main lorsque tu tombais et c'était dans une position naturelle, pas quand tu agrandissais ta surface de contact… Pour moi, on arrive à un moment où il faut clarifier la règle. À partir du moment où tu tombes, tu ne peux pas retirer la main, c'est normal. Mais ce n'est pas là ici ! Ce n'est pas par terre, il (Dembélé) agrandit le corps… A partir du moment où tu agrandis le corps, il y est censé avoir penalty. Je n'étais pas d'accord avec la décision contre le PSG mais là, si on regarde, il se fait plus grand ! Quelqu'un doit expliquer la règle une fois pour toute !"

Si une clarification de la règle sur la main ne ferait effectivement de mal à personne, et sans doute même aux arbitres, ce n'est pas la seule décision que l'OM avait du mal à avaler.

On n'a pas subi du match, on avait le contrôle…

Pour Pablo Longoria, le premier but lyonnais n'aurait pas dû être validé. "Je n'ai pas bien vu les images mais on parle d'un possible hors-jeu au départ de l'action je crois, demande-t-il d'abord avant de poursuivre, une fois informé de la non-infraction de l'attaquant de l'OL. Maintenant, si tu regardes la main de Pau Lopez, c'est quand même fort l'état de sa main. Encore plus dans un moment comme celui-là, après un contact avec lui…"

Le président marseillais reproche à Moussa Dembélé d'avoir marché sur la main de son gardien. Un fait incontestable physiquement mais que l'arbitre a jugé involontaire. Le tournant du match pour Jorge Sampaoli. "On est meilleurs jusqu'à leur premier but, qui a tout changé, explique l'entraîneur argentin. Avant les erreurs de l'arbitre, on était meilleurs, on n'a pas subi du match, on avait le contrôle. Malheureusement on est pénalisés et on ne peut pas changer ça. Je le regrette parce que notre équipe a été supérieure en première période. On a été protagonistes, on a eu des occasions…». Mais ils ont été maladroits.

L'Olympique de Marseille ne peut cependant pas se permettre le luxe de rester dans la frustration bien longtemps. "On a vu des choses douloureuses pour nous, qu'il faut supporter, avoue Sampaoli. Il n'y a pas d'autre solution, il faut penser à jeudi (demi-finale retour de Ligue Europa Conférence) et garder notre avance en championnat". Car cette triste fin de week-end pour Marseille, qui vient de s'incliner deux fois de suite pour la première fois de la saison, met en danger sa deuxième place, avec Rennes et Monaco revenus à seulement trois points, à trois journées de la fin. Gagner est devenu aussi impératif qu'un excellent remède après une défaite.

