Tout comme au PSG, l'OM a décidé de mettre en concurrence deux gardiens cette saison. Si Mauricio Pochettino alterne Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Jorge Sampaoli, lui, semble toutefois pencher vers Pau Lopez, qui dispose d'une longueur d'avance sur Steve Mandanda. Pas vraiment évidente, cette situation ne pose pourtant aucun problème à l'ancien gardien de l'AS Rome, débarqué cet été sur la Canebière.

Avoir Steve à mes côtés, ça me booste

"Je ne pense pas que cette concurrence soit un souci. Le problème, il est pour l’entraîneur, qui doit faire un choix, a-t-il confié dans un entretien à RMC Sport. Moi, je vois le bon côté des choses : il faut être à fond tous les jours, ne jamais se relâcher. Si tu sais que tu es un titulaire indiscutable, tu peux avoir tendance à croire que c’est acquis, donc moins faire les efforts, car tu sais que tu vas jouer. Avoir Steve à mes côtés, ça me booste, ça m’oblige à être au maximum de mes performances (...) On est tous les deux, on donne le maximum, et c’est Sampaoli qui décide. C’est un sentiment ou un concept bizarre de penser qu’il faudrait être en conflit avec l’autre gardien si tu ne joues pas. Cette concurrence est vraiment saine. A la limite, si on doit se fâcher avec quelqu’un car on ne joue pas, c’est avec l’entraîneur et non avec son coéquipier."

Mais au fur et à mesure des titularisations, Lopez ne se sent-il pas comme étant un titulaire en puissance ? "Non, a-t-il rétorqué. Je dois être prêt pour tout. Si je joue, pour être performant. Si je ne joue pas, pour mettre Steve dans les meilleures conditions afin qu’il soit performant comme il l’a été lors du dernier match face à Metz." Pau Lopez a également confirmé que Jorge Sampaoli, son entraîneur, annonçait généralement son choix le matin du match. "Avant ce moment-là, personne n’est au courant !", a révélé l'Espagnol, assurant que sa relation avec Mandanda est "bonne".

