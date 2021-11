Dimitri Payet va pouvoir se reconcentrer sur le jeu et sur son actvité professionnelle. Après avoir, de nouveau, reçu en pleine tête une bouteille lancée par un spectateur, dimanche dernier, lors du match entre Lyon et Marseille, le milieu de terrain offensif devrait faire partie du groupe phocéen pour la réception de Troyes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.

Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi, son entraîneur Jorge Sampaoli a en effet déclaré avoir reçu le feu vert du staff médical pour aligner le joueur qui a manqué le déplacement de son équipe sur le terrain de Galatasaray, jeudi, en Ligue Europa pour cause de suspension (défaite 4-2). Le technicien argentin ne sait en revanche et étonnamment pas si Payet sera psychologiquement apte à jouer de nouveau dès dimanche sur la pelouse du Stade Vélodrome.

Il a subi deux agressions, il ne sera pas à l’aise

"J’ai très peu parlé avec Payet, a indiqué Jorge Sampaoli, qui s'est visiblement concentré sur le match de milieu de semaine contre l'équipe turque. Il faudra voir comment il est émotionnellement, il a subi deux agressions, il ne sera pas à l’aise, c’est logique. C’est difficile, c’est un moment compliqué pour lui. On va voir comment il est aujourd’hui. S’il se sent OK, il jouera. Sinon, un autre joueur prendra sa place".

Sampaoli a également donné son sentiment sur les suites à donner à l'interruption de la rencontre contre Lyon et sur la polémique qui en a découlé. "Ce n’est pas à moi de décider du sort du match OL-OM, a assuré le coch phocéen. Cela avait pris du temps après le match contre Nice. L’important est de stopper ce genre de choses, il faut en finir au plus vite. On demande son avis à trop de monde et ça devient politique. Si ça devient trop politique, la bonne décision ne sera pas prise".

