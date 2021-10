Durant 80 minutes l’OL avait pourtant bien joué. Très bien joué même par moment, mettant l’OGC Nice au pas en menant assez tranquillement 2-0. Oui mais voilà, depuis le début de la saison, les coéquipiers d’un Lucas Paqueta encore précieux ce dimanche, ont du mal à maintenir leur niveau de jeu durant 90 minutes. En conférence de presse d’avant-match, comme une prophétie, Peter Bosz avait d’ailleurs exprimé le souhait de "voir un match où l’on joue bien pendant 90 minutes, et pas seulement une partie de la rencontre". Encore raté.

On disjoncte complètement

Malgré deux buts d’avance à 9 minutes du terme et après une fin de match surréaliste, les coéquipiers de Léo Dubois ont sombré, concédant leur troisième défaite de la saison en Ligue 1 (pour seulement 4 victoires) après 11 journées. Un sabordage en règle que même les principaux acteurs de la rencontre avaient du mal à expliquer.

"Je ne comprends pas comment on a perdu le fil" a débuté le capitaine Léo Dubois après le match. "On est 10 fois meilleur qu’eux en première période, on a la maitrise du match et on pète les plombs. On disjoncte complètement. On doit avoir une maitrise mentale. En menant 2-0, normalement il ne peut rien nous arriver. Mais ces problèmes sont récurrents. Je pensais qu’on avait passé un palier mais faut qu’on continue à se remettre en question" a poursuivi l’arrière droit de l’OL.

Déjà 8 points perdus et l’OL n’avance pas

Une faillite mentale et des nouveaux points perdus en route par la bande de Peter Bosz. Depuis l’entame de cette saison, l’OL a laissé filer pas moins de 8 points dans les 10 dernières minutes de jeu, soit plus du double que n’importe quelle autre équipe.

Deux points perdus, à domicile face à Clermont (3-3), une défaite concédée à la dernière seconde face au PSG (2-1) ou encore un match nul, il y a trois semaines, sur la pelouse de Geoffroy Guichard, une nouvelle fois dans les arrêts de jeu (1-1). Autant de points laissés en route qui auraient du permettre à l’OL de pointer un peu plus haut que la 8e place qu’il occupe provisoirement après cette défaite à Nice.

"Il faut vraiment qu’on grandisse mentalement, ce n’est pas possible. Ca me dégoute, ça me fait chier, on ne mérite pas ce qu’il se passe" a conclut, dépité, Léo Dubois au micro de Prime Video.

Coupables encore une fois d’un manque de maitrise, dans une rencontre qu’ils ont longtemps largement dominé, les Lyonnais ont donné le bâton pour se faire battre, à l’image de Tino Kadewere, expulsé après un tacle très dangereux sur Melvin Bard et qui aurait pu, quelques minutes avant son geste, mettre définitivement à l’abri les Lyonnais. Une expulsion, la 5e pour l’OL cette saison, plus que tout autre club, qui a précipité la débâcle lyonnaise.

On s'est totalement démobilisé

"On doit mettre un peu plus de caractère et de tranquillité dans notre jeu" reconnaissait Anthony Lopes après la rencontre. "Après le carton rouge, on s’est totalement démobilisé. Cette défaite fait extrêmement mal car on avait la possibilité de retrouver le podium" a poursuivi le gardien rhodanien.

Au lieu du podium, l’Olympique Lyonnais voit la 3e place s’éloigner et devra se remettre rapidement de cette immense désillusion puisqu’il accueillera la semaine prochaine le RC Lens, un autre concurrent direct pour les places européennes.

