Largement en tête de Ligue 1 avec 9 points d’avance sur son dauphin, premier de son groupe de Ligue des champions devant Manchester City, d’un point de vue purement comptable, le Paris Saint-Germain réalise un début de saison convaincant. Dans le jeu pourtant, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont parfois semblé en manque d’idées collectives.

Il ne faut pas croire qu’on ne bosse pas

On est d’accord, on est conscients qu’on peut faire plus et mieux" explique le capitaine de 27 ans. "Mais ce n’est pas parce qu’on fait ce constat qu’il faut croire qu’on ne bosse pas, qu’on est en vacances et qu’on ne fait rien à l’entrainement" poursuit le Brésilien. Des critiques émises contre l’équipe de Mauricio Pochettino auxquelles le capitaine de la formation parisienne, Marquinhos, a répondu dans un entretien accordé au Parisien . "" explique le capitaine de 27 ans. "poursuit le Brésilien.

Ligue 1 "N'oubliez pas qu'on est en sursis" : Payet invite les supporters de l'OM à l'exemplarité IL Y A 11 HEURES

Parfois dépassé collectivement face à Manchester City ou des formations de plus faible qualité en Ligue 1, Paris semble encore tâtonner et peine à trouver un système de jeu permettant d’exploiter au maximum le potentiel offensif de son trio d’attaque 5 étoiles Messi-Neymar-Mbappé. "On essaye de trouver la bonne formule, celle qui nous donnera confiance" avoue Marquinhos. "Les gens s’attendaient peut être à ce que Paris gagne tous ses matchs 10-0. Mais ça ne marche pas comme ça."

Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Crédit: Getty Images

On est sûrs de notre effectif et du coach

Répondant aux critiques adressées à l’entraineur argentin Mauricio Pochettino, accusé par certains de ne pas faire progresser suffisamment sa formation depuis son arrivée à Paris à l’hiver dernier, le défenseur central s’est montré rassurant et a affirmé que son équipe était toujours à 100% derrière son entraineur. "Quand tu es coach du PSG, il y a toujours des discussions sur toi, on te remet toujours en question. Il faut savoir faire avec. Nous on est blindés par rapport à ça. On est une équipe, on a confiance les uns en les autres, on est sûrs de notre effectif et du coach."

Les coéquipiers de Léo Messi auront l’occasion de le montrer dès ce dimanche soir, sur la pelouse du Vélodrome où ils affronteront l’Olympique de Marseille dans le choc de cette 11e journée de Ligue 1.

Ligue 1 S'affirmer ou se renier : l'OM doit-il jouer le jeu face au PSG ? IL Y A 12 HEURES